Hãng thông tấn RT đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 30/3 thông báo một nhà ngoại giao Anh ở Moscow đã bị tước giấy phép hoạt động và phải rời khỏi Nga sau khi bị cáo buộc thực hiện nhiều “hoạt động tình báo và phá hoại” dưới danh nghĩa công vụ tại đại sứ quán.

Nhà ngoại giao bị trục xuất là Albertus Gerardus Janse van Rensburg, người giữ chức tham tán thứ 2 tại Đại sứ quán Anh ở Moscow. Theo FSB, ông Van Rensburg đã cố tình cung cấp những thông tin sai lệch khi xin phép nhập cảnh và điều này vi phạm luật pháp Nga.

Đại biện lâm thời Anh Danae Dholakia (trái) bên ngoài Bộ Ngoại giao Nga hôm 30/3. Ảnh: TASS

“Chúng tôi cũng ghi nhận nhiều nỗ lực thu thập thông tin nhạy cảm trong các cuộc gặp không chính thức với những chuyên gia Nga trong lĩnh vực kinh tế. Chúng tôi có thể kết luận rằng những hành vi của ông Van Rensburg đã đe dọa đến an ninh Nga. Nhà ngoại giao này sẽ có 2 tuần để rời khỏi Nga”, FSB thông tin.

Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày đã triệu tập Đại biện lâm thời Anh tại Moscow là bà Danae Dholakia tới trụ sở để làm việc.

Kênh Sky News trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh gọi những cáo buộc của phía Nga nhằm vào ông Van Rensburg “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

“Nga đang tiến hành một chiến dịch quấy rối nhằm vào các nhà ngoại giao Anh, đưa ra nhiều cáo buộc ác ý và hoàn toàn vô căn cứ về công việc của họ. Anh sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi đe dọa nào đối với nhân viên đại sứ quán và gia đình họ”, Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh.