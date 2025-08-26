Theo báo Guardian, Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 26/8 tuyên bố, Tổ chức An ninh và Tình báo Australia (Asio) có "thông tin tình báo đáng tin cậy" để xác định thủ phạm của 2 vụ tấn công bài Do Thái gần đây ở nước này có liên quan đến Chính phủ Iran.

"Tehran phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hấn nguy hiểm cũng như những nỗ lực phá hoại sự đoàn kết của Australia. Đây là điều không thể chấp nhận được và chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp phản ứng mạnh", ông Albanese cho biết.

Tổng giám đốc Asio Mike Burgess tiết lộ, 2 vụ tấn công vào giáo đường Do Thái ở Melbourne và một nhà hàng Do Thái ở Sydney được IRGC chỉ đạo, thực hiện thông qua "một mạng lưới các bên trung gian được trả tiền hoạt động tại Australia".

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: NCA

Sau tuyên bố của Thủ tướng Albanese, Bộ Ngoại giao Australia đã ra thông báo trục xuất Đại sứ Iran tại Canberra Ahmad Sadeghi. Các nhà ngoại giao của Tehran có thời hạn 7 ngày để rời khỏi Australia.

"Chúng tôi có lý do chính đáng để lần đầu tiên trục xuất một đại sứ nước ngoài tại Canberra kể từ Thế chiến II. Đại sứ Iran hiện là nhân vật không được hoan nghênh tại Australia", Ngoại trưởng Australia Penny Wong nói.

Cũng theo bà Wong, Chính phủ Australia đã đưa IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố và dự luật chính thức về vấn đề này sẽ được thông qua trong thời gian tới.

Hiện chính phủ Iran chưa lên tiếng bình luận chính thức về động thái của Australia.