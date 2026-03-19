Hãng tin CNN ngày 19/3 dẫn ảnh chụp vệ tinh từ Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) cho thấy một cột khói đen lớn bốc lên từ tàu Safeen Prestige treo cờ Malta khi phương tiện này đang trôi dạt ở khu vực eo biển Hormuz hôm 18/3. Được biết, vị trí của tàu chở hàng dài 175m này nằm cách khu vực Ra’s Makhbuq của Oman khoảng 4,5 hải lý (hơn 8,3km) về hướng đông bắc.

Ảnh chụp vệ tinh con tàu Safeen Prestige cháy không rõ nguyên nhân. Ảnh: ESA/CNN

Theo Cơ quan An ninh hàng hải Anh (UKMTO), tàu Safeen Prestige hôm 4/3 đã bị “một quả đạn không xác định” tấn công, khiến khoang động cơ bốc cháy. Sau đó, toàn bộ thủy thủ đoàn đã rời bỏ tàu. Hiện chưa rõ vụ cháy trên tàu Safeen Prestige được vệ tinh chụp lại hôm 18/3 bắt nguồn từ đâu.

Kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích chung vào Iran cuối tháng trước, chính quyền Tehran đã tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, khiến nhiều tàu hàng, gồm cả các tàu chở dầu không dám đi qua khu vực này vì lo ngại trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Qatar cho trục xuất loạt quan chức ngoại giao Iran

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Qatar ngày 19/3 tuyên bố nhiều quan chức làm việc tại đại sứ quán Iran ở nước này “không được hoan nghênh” và phải rời đi trong 24 giờ tới. Trong những quan chức bị trục xuất lần này có “tùy viên quân sự, tùy viên an ninh cùng toàn bộ nhân viên làm việc ở 2 văn phòng trên”.

“Quyết định trên được đưa ra nhằm đáp trả việc Iran liên tục nhắm mục tiêu và thực hiện hành vi gây hấn chống Qatar khi vi phạm chủ quyền và an ninh của chúng tôi cũng như các nguyên tắc của luật pháp quốc tế”, Bộ Ngoại giao Qatar giải thích.

Động thái trên của chính quyền Doha được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 18/3 đã tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh nhằm đáp trả Mỹ và Israel, trong đó có cơ sở xử lý khí tự nhiên Ras Laffan của Qatar.