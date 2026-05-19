Ảnh: Ban Quản lý cung cấp

Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên lưng chừng núi Động Tranh, thuộc dãy Đại Huệ, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là địa chỉ văn hóa, tâm linh thu hút đông đảo du khách và người dân về dâng hương, tưởng niệm.

Ảnh: Ban Quản lý cung cấp

Cuối tháng 11/2023, dự án thác 9 tầng tại khu vực này được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của một doanh nghiệp. Công trình được xây dựng theo hướng tôn tạo cảnh quan, khôi phục dòng suối tự nhiên hiện hữu và mới được khánh thành vào chiều 18/5/2026.

Ảnh: Trần Tuyên

Ý tưởng thiết kế công trình lấy cảm hứng từ những hình ảnh, vật dụng gắn với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan nói riêng và người phụ nữ Việt Nam thế kỷ 19 nói chung như: chiếc gương, mặt nước, hoa sen, khăn vấn, cổng làng Hoàng Trù...

Ảnh: Trần Tuyên

Thác 9 tầng gồm hai khu vực chính là khu trung tâm và khu suối thác. Trong đó, khu trung tâm có hồ nước đường kính 21m, được thiết kế như tấm gương soi, biểu trưng cho cuộc đời mẫu mực của bà Hoàng Thị Loan.

Ảnh: Trần Tuyên

Sân trung tâm hình bán nguyệt rộng khoảng 280m2, kết nối với cổng vòm mang dáng dấp cổng làng quê xưa, tạo không gian thoáng đãng, gần gũi.

Ảnh: Trần Tuyên

Khu suối thác gồm suối đá và 8 bầu nước nhỏ, tổng chiều dài khoảng 100m. Nguồn nước chảy tự nhiên qua 9 tầng bậc mang ý niệm về sự trường tồn, tốt lành; đồng thời gợi nhắc về đức hy sinh, lòng nhân hậu của người mẹ Việt Nam.

Ảnh: Trần Tuyên

Chị Nguyễn Thị Mai Sương (34 tuổi, ở Hà Nội) cho biết đây là lần thứ hai chị cùng gia đình về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, gia đình chị tới dâng hương tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

“Tại đây, chúng tôi được nghe giới thiệu về cuộc đời và khu di tích mộ thân mẫu Bác Hồ, hiểu thêm về đức hy sinh, lòng nhân hậu của bà. Đặc biệt, lần trở lại này, gia đình tôi còn được chiêm ngưỡng thác 9 tầng rất đẹp và ý nghĩa”, chị Sương chia sẻ.