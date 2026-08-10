Ngày 10/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hưng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại nhà hàng Quán Nhỏ, số 122 Vĩnh Tuy.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, tối 30/7, nhóm của Trịnh Công Lực (SN 2002, thường trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) tổ chức sinh nhật tại nhà hàng Quán Nhỏ.

Trong quá trình ăn uống, nhóm của Lực phát sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở bàn bên dẫn đến xô xát.

Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Trường Giang (SN 1999) và Nguyễn Như Thanh Tùng (SN 2000), cùng thường trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội, thuộc nhóm của Lực, đã cầm dao, kiếm xông vào đánh, chém nhóm thanh niên ở bàn bên.

Hậu quả, một nam thanh niên bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng xác minh, làm rõ 14 đối tượng và người liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can để điều tra, xử lý theo quy định.