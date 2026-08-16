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Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/8, tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông, trước quán karaoke A Páo, thuộc phường Phú Mỹ, xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm người.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Hai nhóm thanh niên rượt đuổi, dùng tay chân và hung khí tấn công nhau, đồng thời chửi bới, la hét gây náo loạn cả khu vực. Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi, ảnh hưởng đến việc lưu thông qua khu vực.

Một số người dân đã dùng điện thoại ghi lại diễn biến vụ hỗn chiến và đăng tải lên mạng xã hội.

Hai nhóm đối tượng rượt đuổi dùng tay, chân, hung khí tấn công nhau. Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, Công an phường Phú Mỹ phối hợp với Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc, truy xét những người liên quan. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 9 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Một bên cho rằng bị nhóm còn lại “nhìn đểu”, dẫn đến cự cãi. Từ lời qua tiếng lại, hai bên nhanh chóng lao vào rượt đuổi, dùng tay chân và hung khí tấn công nhau giữa đường.