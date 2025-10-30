Công an TP Hà Nội cho biết, sáng 27/10, khi đang làm việc, anh D. (SN 1978, trú xã Phúc Thọ) tình cờ mở camera gia đình và phát hiện bố mẹ mình đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ.

Công an xã Phúc Thọ tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo cho người dân. Ảnh: CACC

Khi gọi điện hỏi, bố mẹ anh D. chỉ ấp úng nói “đang có việc quan trọng”. Linh cảm có điều bất thường, anh D. lập tức liên hệ Công an xã Phúc Thọ nhờ hỗ trợ. Chỉ ít phút sau, Thiếu tá Doãn Hồng Quyên, cán bộ Công an xã Phúc Thọ, đã có mặt tại nhà để kiểm tra tình hình.

Qua xác minh, công an xác định hai cụ vừa nhận được cuộc gọi từ nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an TP Hà Nội và Bộ Công an. Các đối tượng vu khống rằng ông cụ “liên quan đến đường dây mua bán chất cấm” và yêu cầu hai cụ “chứng minh trong sạch” bằng cách liệt kê toàn bộ tài sản, gồm tiền tiết kiệm, vàng, sổ đỏ nhà đất và tiền gửi ngân hàng.

Bị đe dọa “không hợp tác sẽ bị bắt”, hai cụ hoảng sợ làm theo, ngồi hơn 3 tiếng thống kê toàn bộ tài sản để gửi cho nhóm lừa đảo.

Nhờ sự nhanh trí của người con cùng sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, vụ việc được ngăn chặn ngay trước khi các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt. Thiếu tá Doãn Hồng Quyên sau đó trực tiếp trấn an, giải thích cho hai cụ hiểu rõ thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, giúp họ bình tĩnh và nâng cao cảnh giác.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc kê khai tài sản.

Cơ quan công an chỉ làm việc trực tiếp hoặc gửi giấy mời, giấy triệu tập theo quy định; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền hay khai báo tài sản qua điện thoại.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.