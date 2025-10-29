Ông S. kể lại: Chiều 25/10, khi đang bận rộn tại cơ quan, ông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng. Người này thông báo rằng ông có một gói hàng trị giá 10 nghìn đồng và đang đứng gần đó để giao.

Ảnh minh họa.

Do bận công việc, ông S. đề nghị nhân viên giao hàng mang gói xuống phòng bảo vệ tòa nhà để trả tiền mặt. Tuy nhiên, người này khăng khăng: “Bên em không nhận tiền mặt, chỉ nhận chuyển khoản”. Dù thấy bất hợp lý, ông S. vẫn bình tĩnh nói: “Được, em gửi số tài khoản, anh chuyển luôn”.

Khoảng 20 phút sau, ông nhận được số tài khoản và chuyển khoản đủ 10 nghìn đồng. Tưởng mọi chuyện đã xong, ông quay lại làm việc. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, người này liên tục gọi lại, thúc ép xem ông đã chuyển tiền chưa, miệng không ngừng cảm ơn.

Tiếp đó, kịch bản bắt đầu chuyển hướng: “Anh ơi, em đưa nhầm tài khoản công ty rồi. Anh phải hủy giao dịch ngay, nếu không vài tháng nữa công ty sẽ bắt anh trả phí chuyển hàng vài chục triệu mỗi tháng. Khi ấy sẽ rất rắc rối, còn liên quan đến pháp lý đấy”.

Lời lẽ hù dọa, giọng điệu gây áp lực – thủ đoạn rõ ràng nhằm khiến nạn nhân hoảng sợ và làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt thêm tiền. Nhận thấy điều bất thường, ông S. lập tức đáp trả đầy tự tin:

“10 nghìn đồng có bao nhiêu đâu. 50 triệu, 500 triệu hay 5 tỷ cũng được, cứ để giám đốc em đến gặp tôi mà thu. Em cũng đến luôn, rồi chúng ta cùng nhau lên Công an… uống nước”.

Nghe đến đây, kẻ gian “cúp máy cái rụp” và biến mất không dấu vết.

Ông S. nạn nhân trong vụ việc kể lại câu chuyện. Ảnh: TD

Một giờ sau, ông S. xuống kiểm tra nhưng hoàn toàn không có bất kỳ gói hàng nào được giao. Gọi lại số cũ, ông không liên lạc được. Lúc này, mọi việc đã rõ: đây là một màn lừa đảo bài bản, nhằm chiếm đoạt số tiền nhỏ ban đầu để tạo lòng tin, sau đó sẽ tiếp tục quay lại “vét sạch”.

Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) – cho biết, đây là thủ đoạn đánh vào tâm lý chủ quan của nạn nhân, khi số tiền ban đầu quá nhỏ để gây nghi ngờ.

Kẻ gian thường “mồi câu” bằng khoản thanh toán ít, sau đó dọa dẫm liên quan pháp luật, ép nạn nhân chuyển thêm tiền để “gỡ rối”. Chỉ cần nạn nhân mất bình tĩnh, chúng hoàn toàn có thể chiếm đoạt từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Ông S. chia sẻ: “Nếu lúc đó tôi lo sợ và làm theo, có lẽ đã trở thành nạn nhân”. Ông cũng gửi lời cảnh báo đến mọi người: không chuyển tiền cho người lạ khi chưa kiểm chứng; không để bị đe dọa pháp lý mà mất tỉnh táo; và khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cơ quan công an.

“Chỉ một gói hàng 10 nghìn đồng cũng đủ để kẻ gian dựng lên cả một cái bẫy tinh vi. Hãy luôn tỉnh táo trong mọi giao dịch thanh toán và đừng để những lời đe dọa khiến bản thân rơi vào vòng xoáy lừa đảo”, ông S. nhấn mạnh.