Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phát hiện vụ vận chuyển hàng hóa giá trị lớn qua đường hàng không nhưng không khai báo hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý hai cá nhân liên quan là bà N.T.N.N (65 tuổi) và bà L.T.T.A (37 tuổi), cùng trú xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Hình ảnh hàng hóa vi phạm được phát hiện tại Sân bay quốc tế Cam Ranh. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 9/12, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp lực lượng Công an cửa khẩu tiến hành kiểm tra hành lý ký gửi của bà N. và bà A.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý có 24 thỏi vàng 9999 (tổng trọng lượng 24 lượng) và 32 chiếc điện thoại iPhone.

Làm việc với cơ quan điều tra, hai người khai đã mua số vàng và điện thoại trên tại Hàn Quốc với tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng, sau đó vận chuyển ra Hà Nội để bán kiếm lời. Toàn bộ số hàng hóa không được khai báo hải quan theo quy định khi nhập cảnh.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ tang vật và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.