Cụ thể, VietinBank Tây Ninh bán đấu giá một lô tài sản gồm:

1 xe ô tô chuyên dùng Pajero, nhãn hiệu Mitsubishi, sản xuất năm 2004 tại Nhật Bản. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế VAT) là 61 triệu đồng.

1 xe ô tô chuyên dùng Pajero, nhãn hiệu Mitsubishi, sản xuất năm 2007 tại Nhật Bản. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế VAT) là 83 triệu đồng.

1 xe ô tô chuyên dùng Pajero, nhãn hiệu Mitsubishi, sản xuất năm 2010 tại Nhật Bản. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế VAT) là 105 triệu đồng.

Tài sản được bán theo lô, tổng giá khởi điểm bán đấu giá lô 3 xe ô tô trên là 249 triệu đồng.

Ngoài lô tài sản trên, VietinBank Tây Ninh thông báo bán đấu giá lô tài sản thứ hai gồm 1 xe ô tô Honda Civic, sản xuất năm 2008 tại Việt Nam. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế VAT) là 158 triệu đồng.

Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh theo quy định của pháp luật. Các khoản thuế, phí, lệ phí này do người trúng đấu giá chịu.

Không chỉ VietinBank thanh lý tài sản, nhiều ngân hàng khác cũng đang đẩy mạnh xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ của Công ty TNHH Thái Kiên Điện Biên (trụ sở tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên).

Tài sản bảo đảm bị thu giữ gồm: 1 xe ô tô con Toyota Yaris G, 1 xe ô tô con Mercedes Benz GLK 250, 1 xe ô tô tải Foton Thaco Auman D240/W290, 1 máy đào bánh lốp Doosan DX140W.

Các xe này đều có biển số đăng ký tại Điện Biên, được SHB thu giữ nhằm phục vụ công tác xử lý nợ theo quy định.