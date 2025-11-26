Khoản nợ của Công ty An Phát là theo hợp đồng tín dụng ngày 17/9/2020 giữa An Phát và Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội. Giá trị ghi sổ của khoản nợ tính đến ngày 15/7/2025 là gần 123,3 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc hơn 99,9 tỷ đồng và dư nợ lãi gần 23,4 tỷ đồng. Giá khởi điểm khoản nợ là 100 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của khoản nợ là quyền sử dụng 4.236,3m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại một dự án khu đô thị thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tài sản này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Điện tử Tin học Viễn thông EITC (Công ty EITC).

Công ty EITC có địa chỉ tại Thanh Hóa, được thành lập năm 2003, người đại diện pháp luật là ông Phạm Văn Đức.

Ông Phạm Văn Đức còn là cổ đông lớn tại hàng loạt doanh nghiệp như: Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Phương Đông Vạn Long, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại IMEG, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phúc Anh...

Công ty EITC cùng liên danh với Công ty CP Đầu tư Fortune là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Phía Đông Đại lộ Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 1.264 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm kể từ ngày UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn nhà đầu tư, dự án vẫn chưa hoàn thành phần hạ tầng.

Hiện trạng Dự án Khu đô thị Phía Đông Đại lộ Bắc Nam sau hơn 10 năm lựa chọn được nhà đầu tư. Ảnh: Lê Dương

Ngoài khoản nợ của An Phát, Agribank cũng rao bán đấu giá nhiều khoản nợ khác của các doanh nghiệp có liên quan đến EITC, bao gồm:

Toàn bộ khoản nợ trị giá gần 38,3 tỷ đồng của CTCP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group cũng được rao bán đấu giá. Khoản nợ này được bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba là quyền sử dụng 3.769,9m2 đất tại Khu nhà ở và dịch vụ cao cấp Quảng Cư, phường Sầm Sơn, đứng tên Công ty EITC.

Khoản nợ trị giá gần 123,3 tỷ đồng của Chi nhánh CTCP Du lịch và Thương mại Lam Sơn tại Hà Nội với các tài sản bảo đảm là: Quyền sử dụng 881,2m2 đất tại phường Sầm Sơn, thuộc sở hữu của Công ty EITC; Quyền sử dụng 270m2 đất tại phường Hạc Thành, thuộc sở hữu của CTCP Du lịch và Thương mại Lam Sơn; Quyền sử dụng 817,2m2 đất tại phường Sầm Sơn, thuộc sở hữu của bà Phạm Thị Toàn.

Agribank cũng rao bán đấu giá khoản nợ của các doanh nghiệp khác có tài sản đảm bảo là bất động sản trùng với địa chỉ các tài sản đảm bảo nói trên, bao gồm: Khoản nợ trị giá hơn 121 tỷ đồng của Chi nhánh CTCP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Hà Thanh, tài sản đảm bảo là quyền sử dụng 1.846,6m2 đất tại phường Sầm Sơn.

Khoản nợ trị giá hơn 65,4 tỷ đồng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tài chính Nhất Long, tài sản đảm bảo là 2 quyền sử dụng đất 1.453m2 và 809m2 tại phường Sầm Sơn, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Hà Thanh.

Khoản nợ trị giá hơn 50,8 tỷ đồng của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn GVD. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng 705m2 đất tại phường Sầm Sơn, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đức Linh.

Agribank từng thông báo bán đấu giá các khoản nợ nói trên của Công ty EITC và các doanh nghiệp liên quan từ năm 2024 nhưng không tìm được người mua.