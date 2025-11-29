Ngân hàng Agribank vừa thông báo đấu giá khoản nợ của CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương tại Agribank Chi nhánh Miền Đông - trực thuộc Agribank Chi nhánh Bình Triệu theo các hợp đồng tín dụng ký năm 2009 và 2011.

Giá trị ghi sổ khoản nợ của CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương đến ngày 5/11/2025 là hơn 460 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc hơn 253 tỷ đồng, nợ lãi 207 tỷ đồng.

Theo thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ, chi tiết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa Agribank Chi nhánh Miền Đông và Bất động sản Đông Dương bao gồm giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản và các hồ sơ pháp lý khác kèm theo.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ là 414,323 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế giá trị gia tăng trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương (Đông Dương Land) thành lập năm 2008, trụ sở chính tại 15 Nguyễn Lương Bằng, TPHCM. Doanh nghiệp này có liên quan đến CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) khi các thành viên Hội đồng quản trị đồng thời đảm nhiệm vị trí tương tự tại HQC.

Bất động sản Đông Dương còn được biết đến là chủ đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp ven biển Vũng Tàu La ViDa Residences (còn gọi là Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân).