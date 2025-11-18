Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc TPHCM (Agribank Chi nhánh Bắc TPHCM) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của khách hàng là Công ty TNHH Vương Diễm 97, một doanh nghiệp sản xuất phân bón có trụ sở tại TPHCM.

Khoản nợ của Công ty TNHH Vương Diễm 97 phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 6421-LAV-201900254 ngày 22/7/2019 và các hợp đồng sửa đổi bổ sung kèm theo giữa Agribank Chi nhánh Bắc TPHCM và công ty.

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/8/2024 (nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí...) là hơn 162,37 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ gốc 120 tỷ đồng, nợ lãi 42,37 tỷ đồng.

Lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 1/9/2024 cho đến khi doanh nghiệp thanh toán toàn bộ nghĩa vụ với Agribank.

Mức giá khởi điểm của khoản nợ là 120,78 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt cọc 10% giá khởi điểm của khoản nợ.

Mức giá khởi điểm hiện tại đã giảm 10 tỷ đồng so với giá khởi điểm của khoản nợ được ngân hàng rao bán vào tháng 9/2024. Từ đó đến nay, ngân hàng đã nhiều lần rao bán khoản nợ nhưng không thành công.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là 21 bất động sản tại phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ (trước đây là xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây đều là đất ở tại nông thôn, do các cá nhân được cấp sử dụng riêng. Tổng diện tích các lô đất này lên đến gần 6.300m2, diện tích mỗi lô dao động từ 250-450m2.

Không chỉ Agribank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng thông báo bán đấu giá gộp khoản nợ trị giá 173 tỷ đồng của nhóm khách hàng là CTCP Kinh doanh Cảng Hạ Long (96,086 tỷ đồng) và CTCP Logistic Đông Nam Á (76,867 tỷ đồng).

Giá khởi điểm đối với khoản nợ của hai doanh nghiệp trên là 121 tỷ đồng. Trước đó, BIDV từng rao bán nhiều lần nhưng chưa tìm được nhà đầu tư quan tâm.

Theo BIDV, tài sản bảo đảm cho khoản vay của CTCP Kinh doanh Cảng Hạ Long bao gồm 4 quyền sử dụng đất tại Hạ Long (Quảng Ninh) với tổng diện tích hơn 55.000m2, thuộc sở hữu của doanh nghiệp này và một số cá nhân khác.

Trong khi đó, tài sản bảo đảm cho khoản vay của CTCP Logistic Đông Nam Á gồm 4 quyền sử dụng đất tại Hạ Long (Quảng Ninh) với tổng diện tích 290m2; quyền khai thác khoáng sản của công ty tại xã Thống Nhất (Quảng Ninh) cùng toàn bộ cổ phiếu thuộc sở hữu doanh nghiệp này.