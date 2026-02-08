Tài sản bán đấu giá gồm 20 căn hộ chung cư tọa lạc tại Tờ bản đồ số 15 (746560-8-d), thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An, phường Hội An Tây, Tp. Đà Nẵng, do Công ty cổ phần Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư.

Dự án còn có tên thương mại là The Pearl Hoian - A Festa Hotel & Resort.

Ngân hàng thông báo bán tách rời từng căn hộ, mức giá khởi điểm từ 1,068 tỷ đồng (tương ứng với căn hộ diện tích 47,53m2) đến 1,604 tỷ đồng (tương ứng với căn hộ diện tích 75,57m2).

Trong số này, có hai căn hộ diện tích lớn nhất 137,66m2 được IVB Đà Nẵng phát giá khởi điểm là 3,021 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2024 IVB Đà Nẵng từng thông báo bán đấu giá 90 căn hộ tại dự án này cũng do Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam thế chấp.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, giá khởi điểm cho mỗi căn hộ thấp nhất là 2,47 tỷ đồng (với căn hộ 47,53m2) và giá khởi điểm cao nhất là 5,38 tỷ đồng (với căn hộ 137,75m2). Tổng mức giá khởi điểm cho 90 căn hộ tại thời điểm đó lên đến 289 tỷ đồng.

Loạt tài sản này được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 200 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam vào năm 2018.

Trong thông báo mới nhất, ngân hàng cho biết giá khởi điểm chưa bao gồm 5% giá trị Hợp đồng mua bán phải thanh toán cho chủ đầu tư, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, nợ thuế phí, thuế VAT (nếu có) và chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản. Các loại thuế, chi phí này do người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá gồm: Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số HDMB/TVHA2018-NDQN ngày 1/2/2018 giữa Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An và Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam và các Phụ lục, Hợp đồng sửa đổi bổ sung kèm theo.

Đây là lần thứ 15 IVB Đà Nẵng thông báo bán đấu giá đối với 20 căn hộ chung cư ngày sau 14 lần rao bán đấu giá trước đó nhưng không thành công.

Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu hồ sơ tài sản đấu giá và tự xác định tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được IVB Đà Nẵng cung cấp.

Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An gồm 4 toà chung cư với 218 căn hộ, 364 phòng khách sạn và 12 biệt thự cao cấp. Dự án đã hoàn thiện từ năm 2019.