Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hoàng Mai (Hà Nội) đang rao bán đấu giá tài sản bảo đảm cho các khoản vay của Công ty Cổ phần BG Taxi (BG Taxi). Tài sản bán đấu giá là 30 xe ô tô Kia Morning.

BG Taxi đã đồng ý tự nguyện bàn giao tài sản để ngân hàng xử lý phát mại thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm của lô tài sản trên là 1,8 tỷ đồng, tương đương 60 triệu đồng/xe.

BG Taxi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải taxi truyền thống, thành lập từ năm 2007, trụ sở tại Hà Nội. Năm 2012, doanh nghiệp này bị Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (trước đây) đình chỉ hoạt động do các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Ngân hàng rao bán lô 30 xe ô tô, giá khởi điểm 60 triệu/chiếc. Ảnh minh họa

Không chỉ xử lý tài sản của BG Taxi, Agribank và các chi nhánh trực thuộc cũng đang rao bán nhiều phương tiện khác làm tài sản bảo đảm.

Theo đó, Agribank - Chi nhánh Tân Định (TPHCM) thông báo bán đấu giá 1 xe ô tô chuyên dùng nhãn hiệu Mitsubishi Pajero GL, biển số 57L-5834, sản xuất năm 2008. Giá khởi điểm của tài sản này là 80 triệu đồng.

Đây là xe chuyên dùng thường được các ngân hàng lựa chọn làm xe chở tiền.

Chi nhánh này cũng thông báo bán đấu giá 1 xe ô tô chuyên dùng nhãn hiệu Hyundai Santafe, biển số 51A-524.25, sản xuất năm 2009, giá khởi điểm 150 triệu đồng.

Ngoài những chiếc xe được rao bán giá rẻ nói trên, Agribank AMC còn rao bán 1 xe ô tô con nhãn hiệu Land Rover, biển kiểm soát số 51F-892.57, đăng ký năm 2019.

Chiếc xe này là tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đầu tư PGV theo hợp đồng tín dụng ký năm 2019 giữa Agribank Chi nhánh An Phú với ông P.V.Đ và bà Đ.T.T.T. Giá khởi điểm của tài sản là 2,63 tỷ đồng.

Các tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý), theo phương thức “có sao bán vậy”.

Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế.

Người mua trúng tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan, đơn vị có chức năng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu.

Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá được xem tài sản thực tế, tự chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng pháp lý và cam kết không khiếu nại sau khi trúng đấu giá.