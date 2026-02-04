VietinBank Chi nhánh Ba Đình mới đây đã thông báo đấu giá lần thứ 6 về việc bán đấu giá khoản nợ trị giá 356 tỷ đồng của CTCP Thương mại XNK Phương Quang tại VietinBank Ba Đình.

Khoản nợ 356 tỷ đồng (tính đến 31/12/2025) của Công ty Phương Quang bao gồm 280 tỷ đồng nợ gốc phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký năm 2022, hơn 54 tỷ đồng nợ lãi trong hạn, và gần 22 tỷ đồng nợ lãi phạt quá hạn.

Giá khởi điểm cho khoản nợ là 280 tỷ đồng, bằng đúng số nợ gốc.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trên là toàn bộ quyền sử dụng đất 336,6m2 và 361m2, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND Quận 9 (cũ), TPHCM cấp ngày 12/4/2018 cho bà Huỳnh Thị Mười.

Toàn bộ quyền sử dụng đất 2.595,5 m2, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở TN&MT TPHCM cấp cho bà Huỳnh Thị Mười ngày 23/6/2022.

Toàn bộ quyền sử dụng đất 2.614,4 m2, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND quận 9 (cũ), TPHCM cấp ngày 16/6/2025, mang tên bà Huỳnh Thị Mười từ ngày 22/6/2022.

Quyền sử dụng đất 2.468 m2 và 1.315m2 tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh do Sở TN&MT tỉnh Long An (cũ) cấp ngày 7/7/2015 cho CTCP Rồng Vàng.

Không chỉ VietinBank, Ngân hàng Agribank cũng đang thông báo bán đấu giá các khoản nợ có giá trị lớn.

Theo đó, ngân hàng vừa rao bán đấu giá toàn bộ khoản nợ Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn (Công ty Khải Hoàn) tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Thuận theo hợp đồng tín dụng ký năm 2022.

Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 8/1/2026 là 329,291 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 272,743 tỷ đồng, nợ lãi 56,54 tỷ đồng.

Giá khởi điểm khoản nợ là 329,291 tỷ, bằng đúng tổng nợ tạm tính của khoản nợ.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty Khải Hoàn tại Agribank Bình Thuận là toàn bộ nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa, quyền sử dụng đất,…

Agribank cho biết, hiện tại khoản nợ đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

Ngoài ra, Agribank cũng đang rao bán các khoản nợ của doanh nghiệp được thế chấp bởi các lô đất tại Phú Quốc.

Cụ thể, Agribank Chi nhánh Tràng An thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Đầu tư Liên Hiệp I Đống Đa (địa chỉ: số 46 ngõ 180 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đại diện theo pháp luật là ông Trần Văn Thiệp – Giám đốc công ty).

Giá khởi điểm của khoản nợ là 97 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ là toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc (nay là Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Cũng tại Agribank, Chi nhánh Tràng An vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Quốc (địa chỉ: số 522 Xã Đàn, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT).

Giá khởi điểm của khoản nợ là 27,32 tỷ đồng. Khoản nợ cũng được đảm bảo bởi bất động sản tại Phú Quốc, đó là toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) do ông Trần Tuấn Minh (sinh năm 1968) đứng tên sở hữu.