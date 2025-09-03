Nhân viên tại NAB Innovation Centre Vietnam liên tục được tham gia các chương trình đào tạo toàn cầu cùng Tech Academy của NAB, với kiến thức về điện toán đám mây, phát triển phần mềm, GenAI.

Ngày 3/9, National Australia Bank (NAB), một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Australia tại Việt Nam, chính thức khai trương văn phòng đổi mới sáng tạo mới tại Hà Nội.

Đây là trung tâm công nghệ thứ hai của NAB tại Việt Nam, khẳng định cam kết lâu dài của ngân hàng trong lĩnh vực sáng tạo, công nghệ và phát triển nhân tài, nhằm mang đến trải nghiệm số hóa tốt nhất cho khách hàng.

NAB Innovation Centre Vietnam được thành lập vào năm 2019, với 2 văn phòng đặt tại Hà Nội và TPHCM, đã chứng kiến đà tăng trưởng nhân sự ấn tượng, với mức tăng liên tục gấp đôi trong hai năm vừa qua.

Văn phòng mới của NAB Innovation Centre Vietnam tại Hà Nội có tổng diện tích 2.500 m2 đặt tại tòa nhà văn phòng hạng A - The Capital Place, là nơi làm việc của các kỹ sư công nghệ phát triển phần mềm, thiết kế số, khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu...

Không gian làm việc của NAB Innovation Centre Vietnam lấy cảm hứng từ các văn phòng hiện đại và tiện ích nhất của NAB tại Melbourne, Sydney (Australia), nhằm thúc đẩy sáng tạo, hợp tác và gắn kết.

Bà Trần Minh Hạnh, Tổng giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam chia sẻ: “Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia công nghệ xuất sắc không ngừng tăng cao trên thế giới, và những người tài năng luôn tìm kiếm môi trường làm việc xứng tầm. Đó là lý do, các văn phòng của NAB Innovation Centre Vietnam không chỉ là nơi làm việc, mà thúc đẩy sáng tạo và nuôi dưỡng tinh thần hợp tác hướng đến khách hàng làm trung tâm trong công việc hàng ngày”.

Bà Trần Minh Hạnh, Tổng giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam phát biểu tại sự kiện khai trương Văn phòng đổi mới sáng tạo mới tại Hà Nội. Ảnh: PV

Khơi nguồn cảm hứng từ hình tượng “Rồng thiêng – Thăng Long”, không gian làm việc mới tại Hà Nội của NAB Innovation Centre Vietnam thể hiện sự kết hợp đặc sắc giữa văn hóa truyền thống và kiến trúc đương đại thế giới.

Nổi bật, là bức tranh tường tinh xảo được ghép từ 100.000 mảnh gốm sứ đa sắc màu do các nghệ nhân Việt thực hiện. Những mảng xanh tiểu cảnh và các góc trang trí ấn tượng tô điểm thêm cho không gian hiện đại tại văn phòng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, Bà Gillian Bird nhấn mạnh: “Australia đang tích cực thúc đẩy đầu tư giữa hai nước, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn của Việt Nam trong việc phát triển một nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ. Đà tăng trưởng mạnh mẽ của NAB tại Việt Nam đã thể hiện sự gắn kết quan hệ kinh tế song phương, trong khuôn khổ Chiến lược Tăng cường hợp tác Kinh tế Việt Nam – Australia".

Cùng với sự chuyển đổi không ngừng của công nghệ, các nhân viên tại NAB Innovation Centre Vietnam liên tục được tham gia các chương trình đào tạo toàn cầu cùng Tech Academy của NAB, với kiến thức về điện toán đám mây, phát triển phần mềm, GenAI.