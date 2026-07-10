Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo tổ chức đấu giá 3 tài sản, gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Đó là thửa đất số 794, thửa đất số 615, thửa đất số 616 thuộc tờ bản đồ số 49 tại xã Đông Thạnh, TPHCM.

Diện tích các quyền sử dụng đất lần lượt gồm 3.127m2, 317m2 và 255,4m2. Các tài sản này được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay của một số cá nhân và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc Vạn Hà.

Giá khởi điểm của 3 tài sản là 68,378 tỷ đồng. Trong đó, thửa đất thứ nhất có giá khởi điểm hơn 55,59 tỷ đồng, thửa đất thứ hai là 7,07 tỷ đồng và thửa đất thứ ba là 5,71 tỷ đồng.

Ở một trường hợp khác, tại Agribank Chi nhánh 9 (TPHCM), ngân hàng cũng thông báo tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 531, 532 cùng tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại phường Long Trường, TPHCM.

Các thửa đất có tổng diện tích 3.048,7m2, được dùng làm tài sản bảo đảm theo hợp đồng tín dụng ngày 12/12/2017 giữa Agribank Chi nhánh 9 và Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Đầu tư Vạn Hưng Lợi.

Giá khởi điểm của tài sản là 32,466 tỷ đồng.

Ngoài tài sản trên, Agribank Chi nhánh 9 cũng thông báo đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 186,9m2 cùng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 571, tờ bản đồ số 50, địa chỉ: 40/17, khu phố Chân Phúc Cẩm, phường Long Bình, TPHCM.

Đây là tài sản được dùng làm tài sản bảo đảm theo hợp đồng tín dụng ngày 18/8/2023 giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình Vạn Thịnh Phát với Agribank Chi nhánh 9.

Giá khởi điểm của tài sản là 7,222 tỷ đồng.