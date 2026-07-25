Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) vừa thông báo bán đấu giá một loạt tài sản bảo đảm là các bất động sản có giá trị lớn, trong đó bất động sản tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng được rao bán với giá 750 tỷ đồng.

Theo thông báo của Sacombank, ngân hàng rao bán tài sản bảo đảm là thửa đất số 509, tờ bản đồ số 17, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, Phường Bình Cơ, TPHCM.

Bất động sản có diện tích 50.000m2 (240 x 208m), được Sacombank chào bán với giá 750 tỷ đồng.

Theo mô tả của ngân hàng, bất động sản thuộc khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, sở hữu 3 mặt tiền đường nội khu, hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi với các tuyến ĐT747A, ĐT747B và ĐT746B. Vị trí phù hợp phát triển nhà máy, kho bãi và logistics, có tiềm năng thu hút nhà đầu tư.

Đất có thời hạn sử dụng đến ngày 6/5/2059. Tài sản gắn liền với đất gồm 2 khu nhà xưởng và 1 khu văn phòng.

Ngoài tài sản nói trên, Sacombank cũng đang rao bán tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất hợp khối gồm 9 thửa đất với tổng diện tích lên đến 10.650m2 tại xã An Phú, TPHCM. Bất động sản thuộc khu dân cư, kinh doanh xen lẫn nhà xưởng.

Tài sản gắn liền với đất gồm nhà phố, siêu thị, nhà văn phòng, nhà ở công nhân, nhà xưởng.

Giá bán của tài sản là 180 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng rao bán quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, văn phòng), diện tích 3.803m2. Bất động sản nằm trong khu dân cư, xen lẫn các cơ sở kinh doanh và nhà xưởng.

Vị trí tài sản là tờ bản đồ số 13, phường An Phú Đông, TPHCM.

Giá bán của tài sản là 130 tỷ đồng.

Bên cạnh các khu đất công nghiệp và khu dân cư, Sacombank trước đó rao bán một khu resort tại bãi biển Dốc Lết (tỉnh Khánh Hoà) với giá khởi điểm 300 tỷ đồng.

Khu resort này có diện tích lên đến 15.493m2. Trong đó, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 7.668,7m2, thời hạn sử dụng đến tháng 12/2050. Diện tích đất trồng cây lâu năm là 7.824,4m2, với thời hạn sử dụng khác nhau, kéo dài từ tháng 10/2050 đến tháng 1/2052.