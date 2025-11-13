Ngày 3/11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo thu giữ hai xe ô tô Toyota Vios và một xe ô tô Hyundai i10 thuộc sở hữu của CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại Thanh Hoá (địa chỉ: Km12, quốc lộ 47, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá).

Cùng ngày, SHB thông báo thu giữ tài sản đảm bảo là một xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Thổ Quang (Sơn La).

Ngày 4/11, SHB có tới 11 thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Trong đó, có 4 xe ô tô thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Dịch vụ Trường Giang (Lào Cai), gồm: Mercedes-Benz S450, Toyota Land Cruiser, Nissan Navara và một xe cứu hộ giao thông Fuso Canter.

Ngoài ra, còn có xe ô tô hiệu Ssang Yong, loại Korado là tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Khang Minh (Hà Nội) cũng bị thu giữ.

Các tài sản khác gồm Mazda, Honda Civic G, Mazda CX5, Mercedes-Benz GLC300, Vinfast Lux SA, Ford Ranger, Hyundai Accent, Toyota Vios E,... thuộc sở hữu của khách hàng cá nhân tại nhiều tỉnh thành như Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh, Hà Nội, An Giang, Hưng Yên, Nghệ An.

Một chiếc xe Mercedes-Benz S450. Ảnh minh họa: Bá Huy

Ngày 6/11, SHB tiếp tục thông báo thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo đối với hàng loạt xe ô tô các loại, gồm: Một xe ô tô Mercedes-Benz S450 đứng tên Công ty TNHH MTV Thương mại Cửu Long (số 75 Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Một xe ô tô Ford Explorer, hai xe ô tô khách hiệu Hyundai Solati, hai xe ô tô đầu kéo hiệu Hyundai thuộc sở hữu của nhóm khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng CBA (Sóc Trăng), Công ty TNHH MTV KS-DL Vũ Linh (TP Cần Thơ) và cá nhân bà Trương Ánh Châu (TPHCM).

Công ty TNHH TM DV Phương Khanh Long An bị thu giữ hai xe tải thùng kín Hyundai New, Công ty TNHH TM DV Quang Sơn cùng các cá nhân khác bị thu giữ nhiều xe khách Hyundai Solati, Ford Ranger, HINO FL8JTSA, Hyundai Accent, Tracomeco Universe.

Công ty TNHH Tre Xanh Spa (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cũng bị thu giữ một xe Mazda 6 2.0G AT.

SHB cho biết ngân hàng đã nhiều lần hỗ trợ, tạo điều kiện để khách hàng thanh toán, song các bên vẫn vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Do không tự nguyện bàn giao tài sản, SHB buộc phải tiến hành thu giữ theo hợp đồng thế chấp đã ký.

Sau khi thu giữ, ngân hàng sẽ thuê đơn vị độc lập định giá tài sản trước khi bán đấu giá để thu hồi nợ.