Năm 2025 đánh dấu bước chuyển đổi số mạnh mẽ

Là thành viên trẻ trong hệ sinh thái MB Group, MBV khai thác tối đa lợi thế về công nghệ và tiềm lực tài chính từ tập đoàn để tạo nên những bước tiến mang tính khác biệt.

Trong năm 2025, MBV triển khai thay mới toàn bộ hệ thống Core Banking, xây dựng năng lực xử lý giao dịch theo thời gian thực với tiêu chuẩn nhanh chóng và an toàn. Đồng thời, 50 hệ thống nghiệp vụ từ tín dụng, thanh toán đến quản trị rủi ro được tái cấu trúc đồng bộ, hình thành kiến trúc công nghệ liên thông, giàu dữ liệu. Thời điểm “go-live” của MBV Bank và MBV Biz trở thành dấu mốc hoàn thiện, đưa toàn bộ quá trình chuyển đổi vào vận hành thực tiễn, mang lại trải nghiệm số thống nhất và liền mạch cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Chuyển đổi số không chỉ để “nhanh hơn”, mà để “thấu hiểu hơn”

Tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV), chuyển đổi số không dừng lại ở mục tiêu tăng tốc giao dịch. Công nghệ được ứng dụng để phân tích dữ liệu, nhận diện hành vi và nhu cầu, từ đó thiết kế các gói giải pháp tài chính "may đo" cho từng phân khúc riêng biệt.

Trợ lý Robot AI MIRA giúp MBV giúp tối ưu hóa vận hành và gia tăng "điểm chạm" cảm xúc.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Trợ lý Robot AI MIRA tại các phòng giao dịch đánh dấu bước tiến mới trong hệ sinh thái dịch vụ số hóa. Không chỉ cung cấp thông tin, MIRA còn tạo nên sự tương tác thân thiện và gần gũi ngay tại quầy giao dịch. Công nghệ vì thế không còn khô cứng, mà trở thành cầu nối biết lắng nghe, biết phản hồi và mang lại cảm giác được quan tâm trong từng trải nghiệm.

Hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc

Với ngân hàng MBV, bản sắc không chỉ đến từ công nghệ hay sản phẩm, mà còn được thể hiện qua cách ngân hàng kết nối với cộng đồng trong từng nhịp sống như góc café 0 đồng hay các gian hàng sản phẩm địa phương. Ở đó, ngân hàng không chỉ là nơi thực hiện giao dịch tài chính, mà trở thành không gian gặp gỡ, chia sẻ.

Ngân hàng MBV hiện diện gần gũi, kết nối với cộng đồng

Trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, MBV tổ chức chương trình khai xuân dành cho tất cả khách hàng và cư dân địa phương ghé thăm, tham gia bốc thăm lì xì để nhận những phần quà may mắn đầu năm. Các điểm check-in được thiết kế nổi bật giữa không khí lễ hội, tạo không gian để người dân và du khách chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đầu năm đáng nhớ. Sự kết hợp giữa truyền thống lì xì may mắn và cách thể hiện trẻ trung, hiện đại đã giúp MBV ghi dấu ấn như một ngân hàng gần gũi, nơi mỗi lần ghé qua không chỉ là giao dịch, mà còn là một trải nghiệm vui tươi và đầy cảm xúc.

Đặc biệt, từ nay đến 28/02/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc qua ngân hàng số MBV Bank không chỉ tối ưu dòng tiền với lãi suất ưu đãi mà còn có cơ hội sở hữu quà tặng trị giá hàng tỉ đồng như: ô tô VinFast VF8, VF3 cùng nhiều chuyến du lịch đẳng cấp được trao định kỳ.

