Động thái này của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về mức cân bằng.

Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Với giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các ngân hàng được hủy tối đa hai lần.

Thời điểm áp dụng phương pháp bán ngoại tệ kỳ hạn trong hai ngày là 25 và 26/8.

Ngay sau khi NHNN triển khai hoạt động bán ngoại tệ kỳ hạn cho các ngân hàng, tỷ giá VND/USD lập tức hạ nhiệt. Giá USD của các ngân hàng thương mại hiện thấp hơn giá bán ra của nhà điều hành 70 đồng/USD.

Tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại giảm 40 đồng so với cuối tuần trước. Tại Vietcombank, tỷ giá VND/USD mua vào còn 26.090-26.120 đồng, bán ra 26.480 đồng.

Tỷ giá niêm yết tại VietinBank là 26.123 đồng (mua vào) và 26.483 đồng (bán ra).

Tại ACB, tỷ giá niêm yết là 26.130 đồng (mua vào) và 26.480 đồng (bán ra).

Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng cũng đã giảm 0,11% so với tuần trước, xuống còn 26.300 đồng/USD, giảm mạnh 133 đồng so với mức đỉnh 26.433 đồng.

Cùng ngày, NHNN công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.291 VND/USD, giảm 7 đồng so với cuối tuần trước.

Theo công bố của NHNN về lãi suất cho vay và huy động bình quân tháng 7/2025, lãi suất cho vay USD bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1-5%/năm.