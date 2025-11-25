Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Công văn số 10328 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) và NHNN chi nhánh tại các khu vực (8, 9, 10, 11) tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ (bổ sung thêm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng).

“Các TCTD phải chủ động rà soát thiệt hại về vốn vay của khách hàng và kịp thời báo cáo NHNN chi nhánh tại khu vực. Trên cơ sở đó, NHNN chi nhánh tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khoanh nợ (nếu có).

NHNN yêu cầu chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên, tổng giám đốc các TCTD và Giám đốc NHNN chi nhánh tại các khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh tại các khu vực kịp thời báo cáo NHNN để được xem xét, xử lý.

Trước đó, các TCTD cũng cam kết giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu của người dân và doanh nghiệp tại các địa bàn bị thiệt hại do thiên tai.

Tại Đại hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước ngành ngân hàng ngày 24/11, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng thay mặt ngành ngân hàng đã trao số tiền 150 tỷ đồng, thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ủng hộ người dân các địa phương miền Trung - Tây Nguyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chiều 25/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn biến dồn dập và bất thường trên diện rộng.

Tính đến nay, mưa lũ đã làm 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương; hơn 337.000 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi, hư hỏng hoặc tốc mái. Gần 553.500ha lúa, hoa màu và 376.800ha cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại kinh tế lên đến hơn 85.099 tỷ đồng.

Riêng đợt mưa lũ từ 16-20/11 tại miền Trung đã làm 102 người chết và mất tích, hơn 200.900 ngôi nhà bị ngập, hơn 82.100ha lúa, hoa màu và 117.000ha cây trồng thiệt hại. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 13.248 tỷ đồng.