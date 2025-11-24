Tập đoàn Vingroup cho biết, trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tập đoàn đã gửi công văn hỏa tốc tới Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, nhân viên Vingroup chia sẻ với bà con Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) bị sạt lở nhà sau con bão số 11

Theo Vingroup, đây là đợt hỗ trợ thứ hai chỉ trong chưa đầy 2 tháng, tiếp nối gói 500 tỷ đồng cứu trợ bão Bualoi đã công bố ngày 01/10/2025, nâng tổng mức đóng góp của Tập đoàn lên 1.000 tỷ đồng.

Gói hỗ trợ mới dự kiến được phân bổ cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề gồm: Đắk Lắk 200 tỷ đồng; Khánh Hòa 100 tỷ đồng; Gia Lai 100 tỷ đồng; Lâm Đồng 100 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này tập trung hỗ trợ trực tiếp các nhóm chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất, gồm: 100 triệu đồng/người đối với gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích; 60 triệu đồng/hộ đối với gia đình có nhà sập đổ hoàn toàn; 20 triệu đồng/hộ đối với các gia đình có nhà hư hỏng từ 50% trở lên, thuộc diện người có công, hộ nghèo, cận nghèo hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiện Quỹ Thiện Tâm – trực thuộc Vingroup – đã thành lập các đội phản ứng nhanh, cử cán bộ, nhân viên xuống hiện trường, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các tỉnh nhằm đảm bảo hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời.

Bên cạnh cứu trợ khẩn cấp, Quỹ cũng triển khai hỗ trợ tái thiết trường học, đồng thời xem xét sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu như cầu cống, đường giao thông, nước sạch tại các khu vực miền núi, vùng khó khăn chưa có kinh phí.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: “Với tinh thần không người Vingroup nào đứng ngoài nỗi đau của đồng bào, chúng tôi mong muốn góp phần giúp người dân các tỉnh Nam Trung Bộ gượng dậy sớm nhất có thể, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay để không ai bị bỏ lại trong hoạn nạn”.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm khảo sát hỗ trợ người dân bị sập nhà ở Nghệ An sau bão số 11

Trước đó, trong đợt bão Bualoi, Vingroup đã triển khai gói hỗ trợ 500 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân hơn 350 tỷ đồng cho 25 tỉnh, thành, trong đó mức hỗ trợ lớn gồm: Hà Tĩnh 136,7 tỷ đồng; Nghệ An 61,6 tỷ đồng; Thái Nguyên 21,28 tỷ đồng; Ninh Bình 19,39 tỷ đồng; Gia Lai 15,5 tỷ đồng; Đắk Lắk 13,74 tỷ đồng; Thanh Hóa 13,52 tỷ đồng…

150 tỷ đồng còn lại dự kiến tiếp tục được giải ngân cho các tỉnh trong quá trình tái thiết công trình dân sinh, như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Quảng Trị.