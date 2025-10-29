Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu hai chi nhánh trên thanh tra, kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; Tham mưu cho UBND TP chỉ đạo Công an và các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, đặc biệt tại các điểm thu đổi, giao dịch ngoại tệ trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các đơn vị có nhiệm vụ báo cáo kết quả triển khai trước ngày 10/11/2025.

NHNN tăng cường quản lý thị trường ngoại hối. Ảnh: Phạm Hải

Trước đó, NHNN đã gửi văn bản tới Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ, đề nghị tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm soát chặt thị trường ngoại hối, ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm giữ hoặc giao dịch ngoại tệ trái phép trên thị trường tự do.

Cơ quan này nhấn mạnh nguyên tắc phát hiện sớm, xử lý nghiêm, đồng thời đề nghị các bộ, ngành chủ động chia sẻ thông tin về các vụ việc vi phạm để NHNN kịp thời điều hành, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định thị trường.

Trên thị trường chính thức, tỷ giá USD/VND ghi nhận hạ nhiệt. Cuối ngày 29/10, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua – bán ở mức 26.075 – 26.345 VND/USD, giảm nhẹ so với cuối tuần trước (26.146 – 26.356 VND/USD). Đây là tuần thứ hai liên tiếp tỷ giá giảm sau nhiều tuần leo thang.