Theo thông báo của ngân hàng, khoản vay của Mirex bao gồm VND và USD với tổng giá trị nợ gốc (sau quy đổi) là 588,883 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ lãi phải trả (bao gồm lãi trong hạn đến hạn trả nợ nhưng chưa trả, lãi trên gốc quá hạn, lãi phạt chậm trả) lên đến hơn 1.662 tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/9/2026, tổng giá trị khoản nợ của Mirex tại PVcomBank là hơn 2.251 tỷ đồng.

Giá chào bán khoản nợ được ngân hàng đưa ra là 2.026 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm: Nhà máy sản xuất sắt xốp và phôi thép 100.000 tấn/năm cùng quyền sử dụng hai thửa đất, với tổng diện tích 65.901m2 tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng; quyền khai thác khoáng sản quặng sắt tại mỏ Bản Nùng, Cao Bằng; hơn 4,5 triệu cổ phiếu của Mirex, tương đương 34,9% vốn điều lệ, thuộc sở hữu của các cổ đông: Nguyễn Xuân Liêu, Nguyễn Xuân Dũng và Công ty cổ phần SIC.

Ngoài khoản nợ nghìn tỷ nói trên, PVcomBank cũng vừa thông báo chào bán công khai nhiều khoản nợ trị giá hàng trăm tỷ, trong đó có khoản nợ 235,26 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Khoản nợ này không có tài sản bảo đảm. Ngân hàng có thể bán khoản nợ này cho một hoặc nhiều đối tác mua nợ.

Trước đó, PVcomBank từng rao bán khoản nợ trên vào tháng 1/2026 nhưng không thành công.

Báo cáo tài chính quý I/2024, cũng là báo cáo gần nhất được Lộc Trời công bố, cho thấy doanh nghiệp có các khoản vay tín chấp tại gần 20 ngân hàng, với tổng dư nợ khoảng 7.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, PVcomBank chào bán khoản nợ trị giá 150,294 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Mê Kông. Đây cũng là khoản nợ không có tài sản bảo đảm.