Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tiếp tục rao bán khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Kim Hoàn Mỹ, phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký ngày 4/5/2010, thời điểm Sacombank còn do ông Đặng Văn Thành giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.

Tính đến ngày 31/12/2019, giá trị khoản nợ lên tới gần 473,7 tỷ đồng, song Sacombank chỉ đưa ra giá khởi điểm xấp xỉ 108,4 tỷ đồng. Đây cũng là mức giá từng được ngân hàng chào bán vào tháng 7/2024 nhưng không tìm được đối tác mua lại.

Sacombank cho biết, tài sản bảo đảm cho khoản nợ là bất động sản tại số 21-23 Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TPHCM - khu đất được biết đến với tên gọi cao ốc Ngọc Khánh (Ngọc Khánh Tower).

Cao ốc được xây dựng trên khu đất diện tích 886m2, quy mô 18 tầng, trong đó có 2 tầng hầm. Dự án dành 3 tầng làm trung tâm thương mại và các tầng còn lại là khu căn hộ.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Kim Hoàn Mỹ thành lập tháng 12/2009 do bà Đặng Thị Thẩm Mỹ làm người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Sacombank mất nhiều thời gian để xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngoài khoản nợ nói trên, Sacombank vẫn đang tiếp tục rao bán các khoản nợ trị giá hàng trăm tỷ đồng, thậm chí lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là các khoản nợ từng được ngân hàng rao bán nhiều lần nhưng không tìm được người mua.

Trong đó, khoản nợ trị giá hơn 1.768 tỷ đồng của CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn theo hợp đồng tín dụng ký ngày 8/1/2009. Trong thông báo mới nhất, Sacombank rao bán khoản nợ này với giá khởi điểm chỉ còn 317 tỷ đồng.

Khoản nợ trị giá 596 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Địa ốc Vạn Phát với tài sản đảm bảo là 40 triệu cổ phần của CTCP Bất động sản Đô Thành (DTR). Giá khởi điểm của khoản nợ là 189 tỷ đồng. Khoản nợ phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký ngày 23/11/2012.

Khoản nợ trị giá 194 tỷ đồng của doanh nghiệp tư nhân Thương mại Vận tải Lan Anh (nay là CTCP Đầu tư Sài Gòn TPP), được rao bán với giá khởi điểm 93 tỷ đồng. Khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký ngày 9/10/2009.

Một trong số những khoản nợ dai dẳng chưa thể xử lý được tại Sacombank là khoản nợ trị giá 121 tỷ đồng của CTCP Ngọc Sương (đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng Ngọc Sương). Sau nhiều lần rao bán, ngân hàng đang rao bán khoản nợ này với giá khởi điểm chỉ 49 tỷ đồng.