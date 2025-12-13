Công ty CP Thủy điện Đức Nhân - Đắk Psi có địa chỉ tại số 45 Tố Hữu, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ). Doanh nghiệp này là chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Đắk Psi, với tổng công suất 18 MW.

Công ty TNHH Hoàng Nhi, có trụ sở tại số 93 Huỳnh Thúc Kháng, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng.

Trong thông báo mới nhất, BIDV không công bố giá trị ghi sổ khoản nợ của hai doanh nghiệp này. Tuy nhiên, năm 2023, ngân hàng từng rao bán khoản nợ và cho biết giá trị tính đến ngày 9/5/2023 là 1.016 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc hơn 633 tỷ đồng.

Ở lần công bố hiện tại, BIDV cho biết giá bán nợ sẽ theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không thấp hơn 542 tỷ đồng, mức giảm gần 50% so với giá khởi điểm của lần rao bán đầu tiên.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ gồm Nhà máy Thủy điện Đắk Psi (gồm nhà máy bậc 1 công suất 12 MW và bậc 2 công suất 6 MW) tại xã Đắk Psi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (cũ).

Ngoài ra còn có 72 động sản (xe ô tô, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải), 15 bất động sản; một quyền đòi nợ gần 250,5 tỷ đồng tại Công ty CP Thủy điện Nước Chè; cùng 24,541 triệu cổ phiếu của ông Hồ Sỹ Thái tại Công ty CP Thủy điện Nước Chè và Công ty CP Thủy điện Đức Nhân - Đắk Psi.