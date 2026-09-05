Từ ngày 1/9/2026, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) điều chỉnh mức phí dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua tin nhắn SMS (dịch vụ SMS biến động số dư).

Theo thông báo của ngân hàng, đối với khách hàng phát sinh từ 14 tin nhắn SMS biến động số dư/tháng trở xuống, mức phí dịch vụ là 16.500 VND/tháng (đã bao gồm VAT).

Đối với khách hàng phát sinh từ 15 tin nhắn SMS biến động số dư/tháng trở lên, VietinBank giữ nguyên chính sách hiện hành, áp dụng mức phí 880 VND/SMS (đã bao gồm VAT) theo số lượng tin nhắn SMS thực tế phát sinh trong kỳ.

VietinBank cho biết, chu kỳ tính phí và thời điểm thu phí dịch vụ không thay đổi. Chu kỳ tính phí được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng và phí dịch vụ được thu trong tuần đầu tiên của tháng kế tiếp chu kỳ tính phí.

Mức phí mới sẽ được áp dụng trong đợt thu phí từ tuần đầu tháng 10/2026.

VietinBank mới đây cũng thông báo mức phí dịch vụ tách lệnh chuyển tiền trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile (tính năng hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng nhanh 24/7 giá trị lớn từ 500 triệu VNĐ trở lên).

Theo đó, nhà băng này thông báo miễn phí cho khách hàng ưu tiên, trong khi mức phí áp dụng cho khách hàng phổ thông là 9.000 đồng (chưa bao gồm VAT), áp dụng từ 26/8/2026.

Mức phí này áp dụng khi có tối thiểu 02 giao dịch con thành công. Mỗi yêu cầu tách lệnh chuyển tiền chỉ thu phí 01 lần, ngân hàng không thu phí theo số lượng giao dịch con phát sinh từ yêu cầu tách lệnh.

Không chỉ VietinBank, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) cũng vừa thông báo điều chỉnh phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS đối với tài khoản thanh toán.

Theo đó, từ tháng 10/2026, mức phí sẽ được tính dựa trên số lượng tin nhắn SMS mà khách hàng phát sinh trong tháng 9/2026.

Cụ thể, khách hàng nhận từ 0-20 tin nhắn SMS trong tháng trước sẽ chịu phí 15.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao, chưa bao gồm VAT.

Với trường hợp nhận trên 20 tin nhắn trong tháng trước, Vietbank thu phí cố định 15.000 đồng/tháng, đồng thời cộng thêm 800 đồng cho mỗi tin nhắn vượt quá 20 tin. Mức phí tối đa được áp dụng là 200.000 đồng/tháng, chưa bao gồm VAT.

Theo lý giải của VietBank, việc điều chỉnh phí xuất phát từ việc các nhà mạng viễn thông thay đổi phí dịch vụ SMS ngân hàng, đồng thời phù hợp với thông lệ trên thị trường.

Để giảm chi phí, ngân hàng khuyến nghị khách hàng chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua tính năng OTT trên ứng dụng VietBank Digital Plus. Hình thức thông báo này hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng có thể chuyển sang nhận thông báo qua OTT bằng cách truy cập Cài đặt, chọn Cài đặt biến động số dư, chọn tài khoản cần nhận thông báo, sau đó chọn Kênh OTT và lưu thay đổi.

Bên cạnh việc khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận thông báo qua OTT, các ngân hàng cũng thông báo dừng gửi tin nhắn SMS biến động số dư với các giao dịch có giá trị dưới 50.000 đồng.

Mới đây nhất, Agribank dừng gửi tin nhắn SMS biến động số dư với các giao dịch dưới 50.000 đồng kể từ 1/6/2026.