Theo BIDV, dư nợ tạm tính đến ngày 23/9/2025 lên đến hơn 1.335 tỷ đồng; trong đó nợ gốc gần 783,7 tỷ đồng, nợ lãi gần 551,4 tỷ đồng.

Các tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Dầu khí Phương Đông tại BIDV gồm: 1 xe ô tô Toyota Fortuner, biển kiểm soát 65A-071.00; quyền sử dụng đất diện tích 11.207,5m2 (đất khu công nghiệp, thuê trả tiền một lần), thời hạn thuê đến 24/6/2059 tại lô BB1, Khu công nghiệp BMC - Hưng Phú 2A, phường Hưng Phú, Thành phố Cần Thơ.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có Nhà máy sản xuất Dầu khí Đông Phương (chế biến Condensate), công suất 130.000 tấn/năm; quyền sử dụng đất diện tích 1.635m2 và 6.259,6m2 tại xã Bình Chánh, TPHCM; quyền sử dụng đất diện tích 6.956,5m2 và 11.795,7m2 tại xã Thái Mỹ, TPHCM.

Các tài sản trên được BIDV thu hồi vào cuối năm 2023 do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông được thành lập từ năm 2010, ngành nghề chính là sản xuất, vận hành kho trung chuyển, kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, dung môi, hóa chất.