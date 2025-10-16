Sáng 16/10, ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, một người đàn ông bất ngờ xông vào Khoa Khám bệnh cầm bút đòi tấn công nữ bác sĩ trực.

Trước đó, vào ngày 14/10, một bệnh nhân ở xã Minh Châu (Nghệ An) bị chuột cắn và sốt được đưa vào Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Trong lúc bác sĩ Nguyễn Thị Thúy đang làm thủ tục hành chính và một nhân viên y tế khác hỏi số điện thoại người nhà, người đàn ông tên Hòa đi cùng bệnh nhân đã tỏ thái độ khó chịu.

Hình ảnh người đàn ông xông vào tấn công nữ bác sĩ. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, người đàn ông này bất ngờ chạy vào phòng khám, giật bút trên bàn làm việc, vòng tay qua cổ khống chế bác sĩ Thúy, đồng thời có lời nói và hành động đe dọa "chọc vào mặt". Hành vi này đã được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã báo cáo Công an xã vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi đe dọa và tấn công bác sĩ tại bệnh viện. Sau sự việc, bác sĩ Thúy bị hoảng loạn, sợ hãi.

"Chúng tôi rất bức xúc khi bác sĩ bị tấn công tại bệnh viện. Sau sự việc, công an đã vào cuộc điều tra. Hôm qua (15/10), Công an xã đã làm việc với ê-kíp trực và với ban lãnh đạo bệnh viện. Qua nắm bắt thông tin từ công an, người đàn ông kia đã bỏ trốn khỏi địa phương", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết.

Sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.