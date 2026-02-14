Sáng 14/2 (tức 27 tháng Chạp), nhiều tuyến đường hướng về cửa ngõ phía Nam Hà Nội ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Tại đầu cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn gần nút giao với Vành đai 3, dòng xe ùn dài, di chuyển chậm từng nhịp.

Dòng ô tô xếp hàng dài để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Mai Tiến Mạnh (quê Thanh Hóa) cho biết gia đình xuất phát về quê ăn Tết từ 6h30 sáng. Tuy nhiên, phải đến gần 8h mới đi hết tuyến Vành đai 3 trên cao.

“Đường rất đông, việc di chuyển khá khó khăn. Quãng đường khoảng 5km nhưng tôi mất gần 45 phút”, anh Mạnh nói.

Cùng tâm lý lo ngại ùn tắc, anh Phùng Văn Tiến (quê Nghệ An) quyết định về quê từ 4h sáng. Anh cho biết gia đình tranh thủ về sớm để dọn dẹp, chuẩn bị đón Tết.

Ba hàng ô tô di chuyển chậm để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Trong khi đó, trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn qua cầu Tự Khoát, dù không xảy ra ùn tắc, các phương tiện vẫn phải di chuyển chậm.

Hàng dài phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trạm thu phí Km188. Ảnh: Đình Hiếu

Đến gần 9h, lưu lượng phương tiện đổ về tuyến cao tốc này tiếp tục gia tăng. Dòng ô tô di chuyển với tốc độ khoảng 20–40 km/h; nhiều tài xế còn cho xe chạy vào làn dừng khẩn cấp.

Lực lượng chức năng được bố trí phân luồng giao thông tại khu vực trạm thu phí. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, trong tối 27 tháng Chạp, lưu lượng phương tiện trên tuyến dự báo tiếp tục gia tăng.

“Chúng tôi đã bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh để hạn chế ùn tắc, bảo đảm người dân đi lại thuận lợi”, đại diện đơn vị thông tin.