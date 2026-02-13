Chiều 13/2 (26 tháng Chạp), Bến xe Miền Tây đông nghịt người. Dưới cái nắng gay gắt, hàng nghìn hành khách đổ về chờ xe về quê sum họp cùng gia đình.

Dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc, mồ hôi nhễ nhại chen chân tại bến xe cửa ngõ TPHCM.

Theo ghi nhận, từ cổng vào đến khu vực nhà chờ, hành khách chen kín, nhiều thời điểm rơi vào cảnh quá tải.

Tại sảnh chính, hành khách mang theo vali, thùng xốp dán kín băng keo… xếp hàng, chen chúc di chuyển trong không gian chật kín người.

Khu vực hãng xe Phương Trang ghi nhận lượng hành khách xếp hàng đông nghịt, nhiều thời điểm tràn ra lối đi. Khi có thông báo xe vào bến, dòng người bắt đầu di chuyển chậm rãi.

Anh Trần Văn Tùng (46 tuổi, quê Cần Thơ) cho biết, dù vé xe ghi 16h khởi hành nhưng gia đình anh đã có mặt tại bến từ 13h vì lo kẹt xe.

“Thật sự rất ngột ngạt. Tôi biết ngày Tết sẽ đông nhưng không nghĩ lại quá tải như vậy. Nắng gắt cộng với cảnh chen chúc khiến ai cũng mệt,” anh Tùng chia sẻ.

Cách đó không xa, chị Trần Thị Phương (40 tuổi) cùng con ngồi chờ chuyến xe về Trà Ôn. Do nhà xe thay đổi giờ chạy, chị không dám rời khu vực bến đỗ, chấp nhận ngồi ngoài trời nắng vì lo vào nhà chờ đông đúc sẽ không nghe thấy thông báo.

Nhiều chuyến xe xuất bến trễ 3-4h so với giờ in trên vé. Không được thông báo kịp thời, hành khách phải chen lấn hỏi tài xế về thời gian khởi hành.

Hàng trăm xe khách đủ loại đậu kín bến, tạo nên khung cảnh sôi động tại một trong những đầu mối vận tải quan trọng của TPHCM.

Ông Nguyễn Minh Tiến – Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết, đây là ngày cao điểm kỷ lục của đợt phục vụ Tết năm nay, với khoảng 69.000 lượt khách. Bến xe đã huy động 100% nhân sự túc trực, đồng thời phối hợp với lực lượng công an, CSGT đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, đơn vị cũng đề nghị Sở Xây dựng TPHCM cấp thêm phù hiệu xe tuyến cố định để linh hoạt điều chuyển phương tiện từ các tuyến vắng sang tuyến đông, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao.