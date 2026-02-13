Trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao, cộng đồng tài xế và cơ quan chức năng đồng loạt khuyến cáo người điều khiển phương tiện giữ khoảng cách an toàn, quan sát từ xa và duy trì tâm lý bình tĩnh khi lưu thông trên cao tốc.

Thời gian qua, tình trạng xe chạy sát nhau, “dồn toa” trên cao tốc trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên các diễn đàn lái xe. Nhiều tài xế cho rằng khi lưu lượng phương tiện tăng mạnh, chỉ cần một tình huống xử lý thiếu kinh nghiệm như phanh gấp hoặc chuyển làn đột ngột cũng có thể gây va chạm dây chuyền, kéo theo ùn tắc kéo dài.

Lưu lượng phương tiện tăng mạnh, nhiều xe chạy sát nhau trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ va chạm “dồn toa” nếu tài xế thiếu quan sát hoặc không giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: VĐ

Thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trong thời gian ngắn. Ngày 8/2, trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang, 4 phương tiện gồm 2 xe khách và 2 xe tải va chạm liên hoàn, khiến giao thông ách tắc nhiều giờ, một tài xế bị thương nặng.

Trước đó một ngày, tại Km57 cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, 4 ô tô tông nhau làm dòng xe hướng TP.HCM – Nha Trang ùn tắc kéo dài nhiều km. Những sự cố liên tiếp này tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ tai nạn dây chuyền trên các tuyến đường tốc độ cao.

Theo nhiều tài xế lâu năm, cao tốc có đặc thù vận hành khác với quốc lộ hay đường nội đô. Tốc độ cao khiến thời gian xử lý tình huống bị rút ngắn; chỉ một thao tác thiếu chính xác cũng có thể tạo hiệu ứng domino, đặc biệt tại các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TPHCM vào dịp cao điểm lễ, Tết khi mật độ phương tiện tăng đột biến.

Trước thực tế đó, các bài viết, hướng dẫn lái xe an toàn trên cao tốc đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng, tập trung vào kỹ năng giữ khoảng cách theo tốc độ, quan sát xa, di chuyển so le để mở rộng tầm nhìn và hạn chế đi thẳng hàng khi mật độ phương tiện cao.

Một số tài xế cho rằng việc điều tiết chân ga – chân phanh linh hoạt, hạn chế phản xạ chậm khi gặp tình huống bất ngờ là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ va chạm.

Bên cạnh kỹ năng điều khiển phương tiện, yếu tố tâm lý cũng được nhấn mạnh. Khi lưu lượng xe đông, tài xế dễ căng thẳng, nóng vội, dẫn tới quyết định thiếu an toàn như bám sát xe phía trước hoặc chuyển làn liên tục. Giữ tâm lý ổn định, chủ động quan sát và dự đoán tình huống được xem là nền tảng để duy trì sự tập trung trên những chặng đường dài.

Người điều khiển phương tiện cần giữ đúng, đủ khoảng cách an toàn, kể cả khi di chuyển chậm; đồng thời quan sát xa để chủ động xử lý tình huống. Ảnh: VĐ

Quan sát, giữ đúng khoảng cách an toàn

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong các đợt cao điểm làm gia tăng nguy cơ tai nạn liên hoàn. Nhiều tài xế có thói quen bám sát xe phía trước để tránh bị “chen ngang”, song đây là hành vi tiềm ẩn rủi ro lớn, dễ dẫn đến va chạm dây chuyền khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Theo khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần giữ đúng và đủ khoảng cách an toàn, kể cả khi di chuyển chậm; quan sát xa để chủ động xử lý tình huống; tuân thủ tốc độ và quy định phân làn. Việc bật tín hiệu khi chuyển làn, nhập làn đúng quy định và hạn chế phanh gấp cũng góp phần giảm nguy cơ tai nạn trên cao tốc.

Đại diện Cục Đường bộ cho biết cao điểm đi lại vẫn còn kéo dài, vì vậy mỗi tài xế cần nâng cao ý thức khi cầm lái. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc quyết định nóng vội có thể kéo theo hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả dòng xe phía sau.

“Trong điều kiện giao thông đông đúc, sự bình tĩnh, tuân thủ quy tắc và kỹ năng lái xe an toàn là yếu tố then chốt để hạn chế tình trạng ‘dồn toa’ và bảo đảm an toàn cho mọi hành trình”, đại diện Cục Đường bộ nhấn mạnh.

CSGT đặt 400 chóp cảnh báo dọc cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội 3 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan để đặt 400 điểm chứa chóp cảnh báo dọc cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn để khi phương tiện gặp sự cố có thể lấy ra sử dụng.





