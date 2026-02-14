Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam đổ về miền Trung - Tây Nguyên và miền Bắc tăng đột biến, khiến áp lực giao thông trên các tuyến cao tốc gia tăng.

Lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc qua tỉnh Đồng Nai tăng cao. Ảnh: Hoàng Anh

Đặc biệt, trục cao tốc Bắc - Nam đoạn từ TPHCM qua các tuyến TPHCM – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong (Khánh Hòa), dài hơn 460km, luôn trong tình trạng phương tiện di chuyển dày đặc.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, nguyên nhân chính của các vụ tai nạn liên hoàn vẫn xuất phát từ lỗi chủ quan của người lái. Chỉ một thao tác xử lý thiếu chuẩn xác giữa dòng xe đông đúc cũng có thể khiến hàng loạt phương tiện phía sau gặp nạn.

Theo lãnh đạo Đội 6, chạy quá tốc độ vẫn là lỗi phổ biến dịp cận Tết. Do tâm lý nôn nóng về quê, nhiều tài xế tăng tốc ở những đoạn đường trống. Trong khi đó, ở tốc độ cao, quãng đường phanh kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ va chạm liên hoàn nếu phía trước xảy ra sự cố.

Một ô tô khách chạy với tốc độ 145km/h tại đoạn giới hạn 90km/h trên cao tốc. Ảnh: V.L

Ngày 12/2, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 trường hợp ô tô vi phạm tốc độ trên cao tốc. Trong đó, 23 trường hợp vượt 5–10km/h; 46 trường hợp vượt 10–20km/h; 13 trường hợp vượt 20–35km/h và 1 trường hợp vượt trên 35km/h. Tổng số tiền xử phạt hơn 354 triệu đồng.

Đáng chú ý, một xe khách chạy 145km/h tại đoạn giới hạn 90km/h bị phạt 12–14 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX.

Đại diện Đội 6 cảnh báo: “Không ít tài xế chủ quan khi thấy đường thoáng, nhưng chỉ cần xe phía trước phanh gấp, hậu quả có thể rất nghiêm trọng”.

Bên cạnh lỗi tốc độ, hành vi chuyển làn không bật xi nhan cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trên cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển ở tốc độ tối đa 90-120km/h, việc chuyển hướng đột ngột khi chưa quan sát kỹ có thể khiến xe phía sau không kịp xử lý.

Cụ thể, lúc 13h33 ngày 8/2, tại Km99 tuyến Vĩnh Hảo - Cam Lâm, ông N.Đ.C (SN 1968, trú xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) bị ghi nhận hành vi chuyển làn không bật tín hiệu báo trước khi lưu thông trên cao tốc.

Từ hình ảnh ghi nhận, tài xế đã ký xác nhận vi phạm và chấp hành xử lý. Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX.

Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại ô tô khách chuyển làn không bật xi nhan trên cao tốc Vĩnh Hảo - Cam Lâm. Ảnh: V.L

Một nguyên nhân đáng lo ngại khác là tình trạng không giữ khoảng cách an toàn. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều tài xế có tâm lý bám sát xe phía trước để tránh bị “cắt mặt” hoặc tranh thủ di chuyển nhanh hơn.

Tuy nhiên, việc rút ngắn khoảng cách khi xe chạy ở tốc độ cao đồng nghĩa với việc giảm thời gian phản ứng. Chỉ cần xe phía trước phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, nguy cơ va chạm liên hoàn là rất lớn.

CSGT đưa ra 5 khuyến cáo quan trọng khi chạy trên cao tốc

Theo thống kê, trục cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hòa mỗi ngày ghi nhận hơn 100.000 lượt phương tiện ra vào. Trước tình hình đó, lực lượng CSGT duy trì tuần tra, kiểm soát 24/24h, tập trung vào các khung giờ cao điểm.

Các tổ công tác kết hợp chốt lưu động với hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Lực lượng CSGT Đội 6 lập biên bản trường hợp tài xế vi phạm trên cao tốc. Ảnh: V.L

Từ thực tế tuần tra, kiểm soát, CSGT đưa ra 5 khuyến cáo đối với người tham gia giao thông trên cao tốc:

Tuân thủ nghiêm biển báo, hệ thống giám sát: Toàn tuyến đã được phủ kín camera phạt nguội của Cục CSGT; mọi hành vi vi phạm đều bị ghi nhận, xử lý.

Làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn: Tốc độ càng cao, quãng đường phanh càng dài; cần duy trì cự ly phù hợp để xử lý tình huống bất ngờ.

Tuyệt đối không dừng, quay đầu đón khách trái phép: Doanh nghiệp vận tải cần giám sát chặt qua GPS, xử lý nghiêm tài xế vi phạm.

Kiểm tra kỹ thuật phương tiện định kỳ: Lốp xe, hệ thống phanh phải bảo đảm an toàn khi di chuyển tốc độ cao liên tục.

Giữ tâm lý lái xe vững vàng: Không để áp lực thời gian chi phối; “thà chậm một phút còn hơn chậm cả đời”.

Ngoài ra, CSGT khuyến nghị người dân sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, tránh tâm lý nôn nóng, bởi “về nhà an toàn” mới là điều quan trọng nhất trong hành trình sum họp ngày Tết.