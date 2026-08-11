Sáng 11/8, nhiều công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động tháo dỡ các hạng mục tại trạm thu phí cầu Đồng Nai (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai).

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ sáng sớm, khu vực trạm thu phí được quây rào, lắp đặt biển báo và tổ chức phân luồng giao thông. Trong quá trình tháo dỡ, lực lượng điều tiết giao thông túc trực, hướng dẫn phương tiện lưu thông, bảo đảm an toàn.

Đến 8h30, máy móc và công nhân bắt đầu tháo dỡ từng hạng mục của trạm. Trên nóc trạm thu phí, công nhân tập trung xử lý các phần kết cấu đã xuống cấp.

Do trạm nằm trên Quốc lộ 1, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn kết nối với TPHCM, việc tháo dỡ được thực hiện theo từng phần nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Sau nhiều năm dừng hoạt động, trạm thu phí cầu Đồng Nai ngày càng xuống cấp. Nhiều hạng mục hư hỏng, la phông bong tróc, các trụ thu phí cũ kỹ, nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan tại khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Sau khi hoàn tất tháo dỡ trạm thu phí tại phường Trấn Biên, đơn vị thi công sẽ tiếp tục tháo dỡ các hạng mục tại khu vực thuộc phường Long Hưng.

Dự kiến, toàn bộ việc tháo dỡ các hạng mục của trạm thu phí sẽ hoàn thành trong khoảng 3 tháng.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai dừng thu phí lúc 13h30 ngày 24/8/2020, đến nay đã gần 6 năm. Sau khi ngừng hoạt động, nhiều hạng mục của trạm vẫn được giữ lại, nằm giữa tuyến Quốc lộ 1.

Ngày 29/12/2023, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản của dự án, tạo cơ sở pháp lý để xử lý, tháo dỡ các hạng mục không còn sử dụng.

Bảng thông báo tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai do Khu Quản lý đường bộ 4 làm chủ đầu tư.

Cuối năm 2025, Khu Quản lý đường bộ 4 yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai bàn giao mặt bằng trước ngày 15/1/2026 để triển khai tháo dỡ trạm, hoàn trả mặt đường.

Tuy nhiên, đến thời hạn trên, việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa hoàn tất, khiến công tác tháo dỡ trạm thu phí đến nay mới được triển khai.

Trước đó, Cục Đường bộ đã phối hợp với TPHCM và TP Đồng Nai tháo dỡ 3 trạm thu phí T1, T2 và T3 trên tuyến Quốc lộ 51.