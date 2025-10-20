Ngày 20/10, phiên đấu giá biển số xe ô tô và mô tô thứ 8 đã bắt đầu trên hệ thống trực tuyến, ghi nhận không khí cạnh tranh sôi động ngay trong ngày mở màn.

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), trong tổng số 67.000 biển số đưa ra niêm yết, có 1.222 biển trúng đấu giá, thu về 62,813 tỷ đồng trong ngày đầu tiên.

Ở hạng mục ô tô, 493/22.000 biển số được đấu giá thành, tương ứng 50,875 tỷ đồng. Tâm điểm gây chú ý nhất là biển 37K-888.88, được trả tới 2,605 tỷ đồng, trở thành biển ô tô đắt nhất trong ngày. Tiếp theo là các biển: 51N-222.22 với 1,77 tỷ đồng; 79A-777.79 giá 855 triệu đồng; 89A-989.89 giá 730 triệu đồng và 51B-966.66 giá 615 triệu đồng.

Ở hạng mục mô tô, xe máy, 729/45.000 biển số được đấu giá thành công, mang về 11,938 tỷ đồng. Biển số mô tô có mức trúng cao nhất là 79AA-888.88, đạt 758 triệu đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt là: 49AA-567.89 (223,5 triệu đồng), 43AB-555.55 (213,5 triệu đồng), 99AA-333.33 (195,5 triệu đồng) và 68AC-222.22 (166 triệu đồng).

Đại diện Cục CSGT cho hay, hệ thống vận hành ổn định, không ghi nhận tình trạng nghẽn, đảm bảo công khai, minh bạch. Các ngày đấu giá tiếp theo trong phiên 8 sẽ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch, với hàng chục nghìn biển số “đẹp” chờ người tham gia trả giá.

Theo Cục CSGT, sau 6 phiên đấu giá từ 15/9/2023 đến nay, Cục đã thu gần 6.600 tỷ đồng từ đấu giá biển số để nộp ngân sách nhà nước.

