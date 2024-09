Ngày 27/9, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định đấu giá biển số xe. Nghị định này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, nhằm quy định chi tiết nội dung đấu giá biển số xe theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Kết quả thực hiện đấu giá biển số xe đến hết ngày 16/9/2024 cho thấy, qua 4 phiên đấu giá, Bộ Công an đã đấu giá tổng số 1.308.852 biển số, trong đó có 37.021 biển đấu giá thành công, với tổng giá trị tài sản đạt hơn 3.469 tỷ đồng.

Đối với các biển số trúng đấu giá nhưng người trúng không xác nhận biên bản đấu giá hoặc không nộp tiền (bỏ cọc), Bộ Công an đã tổ chức đấu giá lại thành công 345 biển số, thu về 146,73 tỷ đồng. Nhiều biển số đấu giá lại đã trúng với giá cao, khách hàng đã nộp đủ tiền, như biển số 51K-888.88 với giá 15,265 tỷ đồng và 30K-555.55 với giá 14,495 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua hơn một năm triển khai công tác đấu giá biển số ô tô, Bộ Công an nhận thấy vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc.

Phòng quản lý, giám sát đấu giá biển số ô tô được đặt tại trụ sở Cục CSGT

Cụ thể, hiện tượng một số người đăng ký tham gia đấu giá biển số ô tô với mục đích mua đi bán lại đã xuất hiện. Trong trường hợp không bán được, họ thường bỏ cọc, đặc biệt đối với những biển số “đẹp” và dễ nhớ.

Tình trạng này dẫn đến việc phải tổ chức đấu giá lại, gây tốn kém chi phí và công sức cho các tổ chức đấu giá và cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, nó cũng làm mất cơ hội cho những người có nhu cầu chính đáng muốn sở hữu những biển số này, gây nhiễu loạn các cuộc đấu giá.

Tính đến nay, đã có 738 lượt biển số bị bỏ cọc, với tổng số tiền lên đến 862 tỷ đồng. Theo Bộ Công an, cần thiết phải có các chế tài xử lý đối với những trường hợp này nhằm răn đe và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Công an cho rằng biển số ô tô là tài sản công, phục vụ quản lý nhà nước và được coi là tài sản đặc thù. Biển số đưa ra đấu giá là những biển số chưa được đăng ký, nằm trong hệ thống đăng ký và quản lý xe của Bộ Công an. Khi tổ chức đấu giá, cần kết nối hệ thống đăng ký và quản lý xe của Bộ Công an với trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá và đăng ký biển số trúng đấu giá. Do đó, trong thời gian thí điểm, để đảm bảo an ninh và an toàn cho cơ sở dữ liệu hệ thống đăng ký và quản lý xe khi kết nối, Bộ Công an đề xuất lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện đấu giá biển số theo hình thức trực tuyến, thay vì lựa chọn tổ chức đấu giá cho từng đợt đấu giá riêng biệt.

Ngoài ra, việc xác định các trường hợp khách hàng vi phạm quy chế hoặc có hành vi gây cản trở hoạt động đấu giá là rất khó khăn, đặc biệt đối với những trường hợp gây cản trở bằng cách sử dụng công cụ hỗ trợ và công nghệ cao mà hiện chưa có quy định xử lý. Điều này cũng liên quan đến việc xử lý tiền đặt trước.

Do đó, cần bổ sung một số quy định về xử lý tiền đặt trước vào dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm sự phù hợp với các quy định hiện hành cũng như tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, việc quy định nộp tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá hiện nay là quá ngắn, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho người trúng đấu giá. Điều này đặc biệt khó khăn đối với những người tham gia đấu giá ở một số vùng có hạ tầng viễn thông chưa phát triển, nơi sóng di động 3G, 4G còn kém, hoặc đối với những người tham gia đấu giá các biển số có giá trị cao.

Theo kiến nghị của Bộ Công an, để đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc sở hữu biển số xe cơ giới theo sở thích, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch trong việc đăng ký và cấp biển số xe, cũng như khai thác hiệu quả tài sản công từ kho biển số xe và có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai đấu giá biển số xe ô tô, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng và cơ sở vật chất để đấu giá biển số ô tô nền màu vàng, chữ và số màu đen (dành cho ô tô kinh doanh vận tải) cũng như biển số xe mô tô và xe gắn máy.