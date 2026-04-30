Ghi nhận chiều 30/4, tại các tuyến đường trung tâm Quảng Ninh như Nguyễn Văn Cừ, đường Hạ Long và quốc lộ 18 (đoạn qua phường Bãi Cháy), tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.

Khu vực cầu Bãi Cháy ùn tắc hướng sang Hòn Gai.

Tại đây, lượng phương tiện đổ về ngày càng đông khiến giao thông gần như “chôn chân”, các xe chỉ nhích từng mét.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ phường Hạ Long đến chân cầu Bãi Cháy), cả 4 làn xe kẹt cứng; nhiều người trên ô tô phải xuống đi bộ tới khu vực diễn ra Carnaval Hạ Long tại quảng trường 30/10.

Lượng phương tiện đổ về đường Nguyễn Văn Cừ mỗi lúc một đông.

Tại quốc lộ 18, do nhu cầu di chuyển sang khu vực Hòn Gai tăng cao, tuyến đường 10 làn cũng chật kín ô tô. Lực lượng CSGT bố trí tại các nút giao, vòng xuyến để điều tiết, phân luồng giao thông.

Tại đây, các phương tiện được phân luồng theo khung thời gian cho từng làn nhằm giảm áp lực ùn tắc.

Lực lượng CSGT căng mình điều tiết giao thông.

Ngày thường, người dân di chuyển từ khu vực Bãi Cháy sang Hòn Gai chỉ mất khoảng 15 phút, nhưng nay phải mất hơn 1 giờ do lượng phương tiện tăng cao.

“Tôi và gia đình đã chủ động đi từ sớm để tránh kẹt xe, nhưng vẫn không tránh khỏi...”, anh Nguyễn Văn Hùng (người dân phường Bãi Cháy) cho biết.

Các phương tiện ở những tuyến đường trung tâm di chuyển chậm chạp.

Ô tô xếp hàng dài, dồn về trung tâm du lịch Quảng Ninh.

Ùn tắc kéo dài dù đường phố Quảng Ninh khá rộng rãi.

