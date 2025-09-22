Sáng nay (22/9), trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Trung Lộc cho biết sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 5h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã phát hiện thi thể bé T.Q.A. (18 tháng tuổi, trú tại xóm 5) dưới ao nước, cách nhà vài trăm mét.

Theo lãnh đạo xã, gia đình bé gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau sự việc, người mẹ ngã quỵ trong đau đớn bởi hôm nay cũng đúng 4 năm ngày mất của chị gái bé A.

“Gia đình nạn nhân có 4 người con, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Cách đây 4 năm, một người con gái đã tử vong do đuối nước. Đau xót thay, đúng ngày giỗ của người chị, gia đình lại phát hiện thi thể người em cũng tử vong vì đuối nước”, lãnh đạo xã Trung Lộc chia sẻ.

Xuyên đêm tìm kiếm bé Q.A. Ảnh: Q.Dũng

Cũng theo lãnh đạo xã Trung Lộc, ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bé gái xấu số.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 21/9, bé T.Q.A. chơi trước cổng nhà. Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút sau, gia đình không thấy bé đâu nên đã tổ chức tìm kiếm và báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Trung Lộc phối hợp với chính quyền địa phương và tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tiến hành rà soát các tình huống có thể xảy ra, thông báo rộng rãi sự việc trên hệ thống thông tin đại chúng, đồng thời huy động lực lượng phối hợp cùng gia đình xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.