Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ bắt đầu từ ngày mai thứ Bảy (14/2) (tức ngày 27 tháng Chạp). Thông tin từ một số siêu thị lớn, thời gian bán hàng trong dịp nghỉ lễ sẽ có thay đổi so với ngày thường.

Cụ thể, tại AEON:

-Từ ngày 12/2 đến 15/2 (25 đến 28 tháng Chạp), khu vực siêu thị sẽ mở cửa sớm từ 7h hoặc 8h, và đóng cửa lúc 22-22h30 tùy theo từng trung tâm.

-Trong ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), siêu thị mở cửa sớm từ 7h và đóng cửa lúc 19h, một vài trung tâm có thể đóng muộn hơn trong khung giờ 20-21h.

-Trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết), các siêu thị AEON vẫn hoạt động phục vụ khách hàng bình thường, thời gian mở cửa từ 11h hoặc 12h đến 22h tại đa số các siêu thị. Riêng AEON Bình Dương New City sẽ hoạt động từ 16-22h.

-Từ 18-22/2 (mùng 2 Tết đến mùng 6 Tết), khu vực siêu thị tại hệ thống trung tâm bách hoá tổng hợp và siêu thị AEON mở cửa hoạt động bình thường từ 8-22h.

Tại MM Mega Market, trong giai đoạn cao điểm trước Tết, từ ngày 10-15/02/2026 (tức 23 – 28 tháng Chạp), hệ thống này tăng cường thời gian hoạt động với nhiều trung tâm kéo dài giờ mở cửa đến 23–24h.

Đặc biệt, Trung tâm MM Mega Market An Phú (TPHCM) sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong các ngày cao điểm này nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm và phân phối hàng hóa gia tăng của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng chuyên nghiệp.

Vào ngày 16/02/2026 (29 tháng Chạp), toàn bộ hệ thống MM Mega Market phục vụ khách hàng đến 12h trưa, sau đó tạm ngừng hoạt động để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết.

Ngày 17/02/2026 (mùng 1 Tết), MM Mega Market Việt Nam đóng cửa toàn hệ thống.

Trong hai ngày 18– 19/02/2026 (mùng 2 và mùng 3 Tết), một số trung tâm trọng điểm bắt đầu mở cửa trở lại với khung giờ phục vụ rút gọn, tùy theo từng địa điểm.

Kể từ ngày 20/02/2026 (mùng 4 Tết), toàn bộ hệ thống MM Mega Market, bao gồm siêu thị và các kho giao hàng B2B trên toàn quốc chính thức hoạt động trở lại bình thường, áp dụng giờ mở cửa tiêu chuẩn theo quy định tại từng địa điểm.

Người dân mua sắm trước Tết tại một siêu thị tại Hà Nội. (Ảnh: Nam Khánh)

Nguồn cung hàng siêu thị ra sao?

Theo Worldpanel by Numerator, Tết là dịp người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn so với thường ngày. Ước tính, dịp mua sắm Tết chiếm khoảng 1/5 trong tổng giá trị mua hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trong cả năm của người tiêu dùng Việt Nam. Do đó, Tết cũng là dịp quan trọng để các nhà sản xuất và bán lẻ tập trung kinh doanh để khởi đầu một năm thuận lợi.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó TGĐ Liên hiệp Hợp tác xã TPHCM (Saigon Co.op) cho biết, thị trường Tết Nguyên đán 2026 được dự báo có sự phân hóa rõ rệt, theo hướng tinh gọn hình thức, ưu tiên hàng hóa chất lượng, thiết thực và giá cả hợp lý.

Trên cơ sở đó, hệ thống phân phối này đã chủ động chuẩn bị sớm và tăng trữ lượng hàng Tết khoảng 40%, tập trung vào các nhóm hàng chiến lược như gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, gia cầm, trứng, rau củ quả và thủy hải sản, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định trong suốt cao điểm Tết.

So với năm 2025, việc chuẩn bị nguồn hàng Tết và cho cả năm 2026 của doanh nghiệp chịu nhiều áp lực hơn, đặc biệt là chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng, nhất là ở logistics và một số nguyên liệu. Tuy nhiên, quan điểm xuyên suốt của đơn vị là không chuyển toàn bộ áp lực chi phí này sang người tiêu dùng, nhất là trong mùa mua sắm cao điểm Tết.

"Chúng tôi có lợi thế là hệ thống phân phối rộng khắp và mối quan hệ gắn bó, lâu dài với các nhà cung cấp trong nước, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng và ổn định giá", ông Thắng nói.

Còn theo đại diện MM Mega Market Việt Nam, hệ thống này tiếp tục tăng cường nguồn cung các nhóm hàng OCOP và đặc sản địa phương trên toàn hệ thống trong dịp Tết. Đáng chú ý, số lượng sản phẩm OCOP đang được phân phối tại MMVN đã lên đến 200 sản phẩm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán, thị trường thịt heo đang đối mặt với nhiều biến động khi giá heo hơi tăng mạnh tại nhiều địa phương, trong khi nguồn cung khan hiếm. Trước bối cảnh này, phía hệ thống siêu thị triển khai chương trình quảng bá sản phẩm thịt heo, diễn ra từ ngày 07-16/02/2026, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và mang đến mức giá hợp lý cho người tiêu dùng cũng như khách hàng chuyên nghiệp.

Tương tự, Aeon Việt Nam cũng sớm chủ động lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp. Hệ thống này tăng cường dự trữ nhóm hàng thiết yếu, ổn định giá cả. Các Trung tâm Phân phối khu vực miền Bắc và miền Nam tập trung cung cấp hàng hóa, đảm bảo nguồn cung dồi dào, phục vụ mọi nhu cầu mua sắm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân.