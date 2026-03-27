Người hâm mộ Samsung đang có thêm tin vui khi bản thử nghiệm One UI 8.5 bắt đầu mở rộng ra nhiều thiết bị Galaxy hơn. Trước đó, Samsung đã triển khai chương trình beta One UI 8.5 từ đầu năm nay cho dòng Galaxy S25, cùng hai mẫu màn hình gập Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7.

Phiên bản mới mang đến cách tiếp cận làm mới cho Galaxy AI, đồng thời nâng cấp trợ lý giọng nói Bixby theo hướng hội thoại tự nhiên hơn.

Samsung Galaxy S24 Series. Ảnh: PhoneArena

Giờ đây, trải nghiệm này đang được mở rộng tới nhiều thiết bị hơn thông qua chương trình beta đang tiếp tục phát triển. Điều này đồng nghĩa người dùng Galaxy đời cũ không còn bị “đứng ngoài cuộc” khi Samsung thử nghiệm những tính năng mới nhất.

One UI 8.5 beta mở rộng tới nhiều thiết bị hơn

Samsung đang mở chương trình beta One UI 8.5 cho nhóm người dùng rộng hơn, với danh sách thiết bị được hỗ trợ tăng lên đáng kể.

One UI vốn là giao diện tùy biến Android của Samsung và phiên bản 8.5 tập trung vào việc biến Galaxy AI trở nên hữu ích hơn trong sử dụng hàng ngày.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là Bixby được nâng cấp thông minh hơn, có khả năng hiểu ngữ cảnh và phản hồi theo kiểu hội thoại tự nhiên.

Theo thông báo từ Samsung, các thiết bị hiện đủ điều kiện tham gia chương trình beta bao gồm dòng Galaxy S24 series, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE và dòng máy tính bảng Galaxy Tab S11.

Người dùng có thể đăng ký thông qua ứng dụng Samsung Members và hãng cho biết thêm nhiều thiết bị sẽ được bổ sung vào tháng 4.

Galaxy đời cũ cũng "lên ngôi"

Đối với những người đang sử dụng Galaxy S24 hoặc Galaxy Tab S11 và chờ đợi lượt cập nhật, đây chính là thời điểm đáng mong đợi.

Các tính năng Galaxy AI trong One UI 8.5 được đánh giá là đáng trải nghiệm, đặc biệt là phiên bản Bixby mới.

Trợ lý này giờ đây phản hồi tự nhiên hơn, hiểu ngữ cảnh tốt hơn và mang lại cảm giác trò chuyện gần với con người.

Với những ai từng “từ bỏ” Bixby trong quá khứ, đây có thể là lý do đủ thuyết phục để thử lại.

Không chỉ dừng ở Bixby, việc mở rộng chương trình beta còn cho thấy Samsung nghiêm túc hơn trong việc duy trì hỗ trợ phần mềm dài hạn cho thiết bị cũ.

Trước đây, Apple thường được khen ngợi về thời gian cập nhật lâu dài cho iPhone. Tuy nhiên, Samsung đang dần thu hẹp khoảng cách bằng cách đưa những tính năng mới đến cả các thiết bị ra mắt từ vài thế hệ trước.

Việc triển khai bản beta lớn như One UI 8.5 cho nhiều dòng máy cũ là dấu hiệu tích cực cho người dùng Galaxy không nâng cấp điện thoại hàng năm.

Dĩ nhiên, đây vẫn là bản thử nghiệm nên người dùng cần chuẩn bị tinh thần cho những lỗi nhỏ hoặc sự cố chưa hoàn thiện.

Đây là điều bình thường đối với bất kỳ chương trình beta nào, đặc biệt khi Samsung đang thử nghiệm các tính năng AI mới.

Nếu bạn thích trải nghiệm sớm các tính năng mới và không quá lo lắng về những lỗi nhỏ, việc đăng ký tham gia là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ứng dụng Samsung Members giúp quá trình đăng ký khá đơn giản và việc được “dùng thử” phần mềm trước khi phát hành chính thức luôn mang lại cảm giác thú vị.

Tuy nhiên, nếu điện thoại là công cụ quan trọng cho công việc hoặc bạn không muốn gặp bất kỳ gián đoạn nào, việc chờ bản phát hành ổn định vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Các bản beta thường có thể xuất hiện lỗi ảnh hưởng đến hiệu năng, pin hoặc một số ứng dụng chưa tương thích.

Việc One UI 8.5 mở rộng sang nhiều thiết bị đã cho thấy chiến lược mới của Samsung: kéo dài vòng đời phần mềm và mang trải nghiệm AI đến nhiều người dùng hơn.

Đây là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái Galaxy, đồng thời tạo thêm lý do để người dùng trung thành tiếp tục gắn bó với thiết bị của mình.

(Theo PhoneArena)