Ngày 24/8, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh đã bắn pháo sáng phát tín hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ để tránh trú bão số 5.

Theo BĐBP tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có hơn 2.900 phương tiện, với 13.240 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 8h sáng nay, hàng nghìn phương tiện đã vào bờ, neo đậu an toàn.

"Hiện đang còn 88 tàu thuyền hoạt động gần bờ khoảng 8 hải lý và 3 phương tiện đang hoạt động ngoại tỉnh. Đến 10h sáng nay, tất cả các tàu thuyền phải vào bờ để neo đậu, tránh trú bão theo lệnh cấm biển của UBND tỉnh Nghệ An", đại diện BĐBP tỉnh Nghệ An thông tin.

BĐBP tỉnh Nghệ An phát tín hiệu cho tàu thuyền vào bờ tránh trú. Ảnh: Q.T

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An có Công điện khẩn gửi các xã, phường và đơn vị liên quan về việc cấm tàu, thuyền ra khơi trong bão số 5.

Theo đó, cấm các loại tàu, thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 24/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 24/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu, thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, hiện nay không có tàu cá không liên lạc được; không có tàu cá hoạt động trên vùng nguy hiểm. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5.

Thông tin dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An, từ chiều 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão 6 - 8m. Biển động dữ dội.

Từ đêm 24/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14. Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, dự báo ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).