Bộ GD-ĐT cho hay, hoạt động dạy thêm, học thêm là lĩnh vực liên quan đến nhiều quy định pháp luật như giáo dục, nhà giáo, viên chức, phòng, chống tham nhũng, quản lý tài chính, an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi người học. Đây không phải là dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm cần được thực hiện theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm kỷ cương pháp luật, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Trọng tâm của dự thảo thông tư là tăng cường các giải pháp quản lý, hạn chế các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi, gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

Dự thảo thông tư khẳng định các hoạt động giáo dục tăng cường, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người học và được tổ chức theo quy định của Bộ GD-ĐT không bị xem là dạy thêm, học thêm. Bộ GD-ĐT cho biết quy định này nhằm tránh cách hiểu khác nhau và phân biệt rõ giữa dạy thêm với các hoạt động giáo dục hợp pháp trong nhà trường.

Giáo viên phải báo cáo mối quan hệ với người đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm

Một nội dung xuyên suốt của dự thảo là tăng cường quản lý hành vi dạy thêm của giáo viên; gắn hoạt động dạy thêm với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ, quyền hạn và những điều nhà giáo không được làm theo quy định của Luật Nhà giáo.

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Trong đó, yêu cầu báo cáo rõ về mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Bộ GD-ĐT cho hay, quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích; phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng. Việc báo cáo không làm phát sinh thủ tục hành chính, không thay thế giấy phép kinh doanh và không được hiểu là điều kiện cho phép hay không cho giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Cùng với đó, trách nhiệm của giáo viên trong hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường được xác định dựa trên hành vi thực tế, bao gồm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia tổ chức, quản lý, điều hành hoặc giảng dạy; không phụ thuộc vào việc giáo viên có trực tiếp đứng tên hay nhờ cá nhân, tổ chức khác đứng tên đăng ký kinh doanh dạy thêm.

Trường hợp cơ sở dạy thêm do người thân của giáo viên đang công tác tại nhà trường đứng tên đăng ký kinh doanh, giáo viên tham gia giảng dạy phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, công khai và giải trình theo quy định; không được trực tiếp hoặc gián tiếp điều hành, chi phối hoạt động dạy thêm nếu gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Dự thảo bổ sung quy định về việc thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ở các cấp quản lý, từ cơ sở giáo dục, UBND cấp xã đến Sở GD-ĐT. Quy định này nhằm tăng cường giám sát xã hội, kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị, qua đó ngăn ngừa vi phạm và bảo đảm việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm nghiêm túc, đúng pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo đổi mới cách tiếp cận trong thanh tra, kiểm tra theo hướng công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm.