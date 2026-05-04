Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, “nghèo thông tin” đang trở thành một rào cản mới đối với quá trình phát triển. Không ít người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, vẫn thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro trên môi trường mạng, dễ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Các đơn vị được yêu cầu chủ động cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để người dân nhận diện và phòng tránh.

Nghệ An từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin, giúp người dân phổ cập kiến thức an ninh mạng.

Theo chỉ đạo, Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt, phối hợp rà soát các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ như ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử. Lực lượng chức năng tập trung nâng cao hiệu quả xác minh, kịp thời phong tỏa tài khoản, ngăn chặn dòng tiền ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Đồng thời, tỉnh cũng nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm giúp người dân nhận biết nguy cơ lừa đảo từ sớm.

Trong lĩnh vực tài chính, các tổ chức tín dụng được yêu cầu siết chặt quy trình mở tài khoản, xác thực thông tin khách hàng. Việc kiểm soát các giao dịch bất thường, phát hiện tài khoản có dấu hiệu rửa tiền hoặc bị lợi dụng cũng được tăng cường, nhằm hạn chế tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản trái phép – một mắt xích quan trọng trong các đường dây lừa đảo.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tỉnh triển khai đồng bộ trên nhiều kênh. Ngành giáo dục phối hợp đưa nội dung kỹ năng số, nhận diện lừa đảo vào chương trình phù hợp cho học sinh, sinh viên. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường hướng dẫn người dân cách bảo vệ thông tin cá nhân, cách xử lý khi gặp tình huống nghi ngờ bị lừa đảo.

Không chỉ dừng ở tuyên truyền, các lực lượng chức năng còn chú trọng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao được lựa chọn đưa ra xét xử kịp thời, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Ở cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho tội phạm như cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, sim điện thoại. Người dân cũng được khuyến khích chủ động tố giác các hành vi lừa đảo, phản ánh các hội nhóm có dấu hiệu bất thường trên không gian mạng.

Từ cách làm đồng bộ, Nghệ An đang từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin, giúp người dân không chỉ “biết” mà còn “hiểu” và “tự bảo vệ” mình. Đây chính là nền tảng quan trọng để giảm nghèo bền vững trong kỷ nguyên số, nơi thông tin vừa là cơ hội, vừa là thách thức nếu không được tiếp cận đúng cách.