UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3805/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo phương án, Nghệ An sẽ sắp xếp, sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và THCS, giảm 48% số đầu mối so với tháng 7/2025.

Trong số này, có 233 trường mầm non, 227 trường tiểu học, 191 trường THCS và 4 trường TH&THCS.

Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, Nghệ An. Ảnh: Trường THCS Hà Huy Tập

Đối với 21 xã biên giới đất liền, tỉnh sẽ thành lập 21 trường phổ thông nội trú TH&THCS theo chủ trương mỗi xã biên giới có một trường. Các trường được hình thành trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập một số trường tiểu học và THCS hiện có trên địa bàn.

Giai đoạn 2027-2030, Nghệ An dự kiến tiếp tục giảm 184 điểm trường lẻ mầm non, 118 điểm trường lẻ tiểu học và 4 điểm trường lẻ THCS.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 244 trường mầm non, 295 trường tiểu học, 171 trường THCS và 36 trường TH&THCS.

Nghệ An cũng sẽ sáp nhập các trường THCS có quy mô nhỏ với trường THPT cùng đóng trên một địa bàn cấp xã. Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 62 trường THPT và 12 trường THCS - THPT.

Bên cạnh khối mầm non, phổ thông, Nghệ An còn sắp xếp lại hệ thống trường trung cấp công lập thuộc Sở GD-ĐT quản lý.

Theo phương án, 9 trường trung cấp được tổ chức lại thành 5 trường, giảm 4 đầu mối, tương đương 44,44% so với thời điểm 1/7/2025.

Đối với khối cao đẳng công lập thuộc UBND tỉnh quản lý, Nghệ An sẽ sắp xếp 4 trường cao đẳng thành 3 trường, giảm một đầu mối, tương đương 25%.