Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về các hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Đây là kết quả trong đợt “Cao điểm 45 ngày, đêm”, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường và đa dạng sinh học của Công an TPHCM.

Trước đó, ngày 7/5, Phòng CSKT phối hợp với Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A đường Thống Nhất (phường Tam Thắng, TPHCM) do bà Trương Thị Kim Hà (SN 1978) làm chủ.

Do được "báo tin" trước nên bà Hà nhanh chóng di chuyển một lượng lớn động vật hoang dã vào kho cất giấu nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã của bà Trương Thị Kim Hà thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện một kho hàng cách địa điểm kinh doanh khoảng 20m. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 433 cá thể động vật hoang dã không rõ nguồn gốc (430 cá thể chim, 3 cá thể bò sát).

Qua giám định, có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường. Toàn bộ số động vật này đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM để cứu hộ theo quy định.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Lời. Ảnh: CACC

Trạm trưởng nhận tiền để "hỗ trợ"

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ hành vi tiếp tay của cán bộ kiểm lâm. Cụ thể, Nguyễn Văn Lời (SN 1978) - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, là người được cử tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã lợi dụng chức vụ để thông báo trước cho bà Hà né tránh việc xử lý.

Để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật trên, bà Hà đã liên hệ với Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, quê Đắk Lắk) để mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội, đồng thời nhờ Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt. Để được "hỗ trợ", bà Hà đã nhiều lần đưa tiền cho Lời.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Kim Hà về tội Đưa hối lộ và Nguyễn Văn Lời về tội Môi giới hối lộ.

Phòng CSKT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.