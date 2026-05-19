Ngày 19/5, Công an xã Thành Thọ Bình phát thông báo tìm kiếm em Lê Thị Thanh Huyền (SN 2007, trú thôn Cầu Đất, xã Thành Thọ Bình), học sinh lớp 12 Trường THPT Anh Sơn 3, sau nhiều ngày mất liên lạc.

Nữ sinh Lê Thị Thanh Huyền. Ảnh: Công an xã Thành Thọ Bình

Theo trình báo của ông Lê Hồng Hải (56 tuổi, bố em Huyền), khoảng 16h30 ngày 14/5, Huyền cùng một người bạn học từ trường về nhà. Sau đó, Huyền bảo bạn về trước rồi đi theo hướng xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn cũ) và mất tích từ đó đến nay.

Gia đình cho biết trước khi rời đi, nữ sinh không có biểu hiện bất thường. Những ngày qua, người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin.

Em Huyền cao khoảng 1,5m, nặng 45kg, dáng người gầy, tóc dài. Khi rời nhà, nữ sinh mặc quần dài màu đen, áo khoác ngoài màu hồng nhạt, đeo ba lô màu đen, đi xe máy Wave 50cc màu xanh bạc, biển kiểm soát 37MA-505.22.

Công an xã Thành Thọ Bình đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Lê Thị Thanh Huyền liên hệ Công an xã qua số điện thoại 0988.061.866 để phối hợp tìm kiếm.