Câu chuyện về Trương Tiểu Kiều (32 tuổi), ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, gần đây thu hút sự chú ý khi anh lựa chọn một công việc khá đặc biệt: gãi ngứa cho người khác, trang 163 đưa tin.

Trước khi bước vào lĩnh vực này, hành trình nghề nghiệp của Trương Tiểu Kiều không hề thuận lợi.

Trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, anh đã 7 lần thay đổi công việc. Sau đó, chàng trai 32 tuổi tiếp tục hai lần khởi nghiệp nhưng đều không thành công, cuối cùng phải đóng cửa công ty.

Sau tuổi 30, Trương Tiểu Kiều chuyển sang làm nội dung trên mạng xã hội và thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp. Cho đến một lần tình cờ, anh bắt đầu nghiên cứu về dịch vụ “gãi ngứa”.

Công việc này cũng khiến Trương Tiểu Kiều nhớ lại ký ức thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, anh thường được cha gãi lưng. Có những lần đang được cha gãi lưng, anh cứ thế thư giãn rồi ngủ thiếp đi.

Ký ức giản dị ấy khiến anh quyết định thử biến việc “gãi ngứa” thành một dịch vụ thực sự. Vài tháng sau, cửa hàng đầu tiên của Trương Tiểu Kiều chính thức được mở cửa. Không lâu sau, anh tiếp tục khai trương cửa hàng thứ hai tại Thâm Quyến.

Người đàn ông làm giàu từ nghề gãi lưng với thu nhập khủng. Ảnh: 163

Dịch vụ tại các cửa hàng của Trương Tiểu Kiều tập trung vào việc giúp khách hàng gãi những vị trí trên cơ thể mà họ cảm thấy ngứa, trong đó có các khu vực như cổ, nách...

Một dịch vụ tưởng chừng đơn giản nhưng lại thu hút sự quan tâm khi được đưa vào mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.

Theo Trương Tiểu Kiều, hiện tổng doanh thu mỗi tháng của hai cửa hàng đã vượt 100.000 NDT, tương đương khoảng 388 triệu đồng.

Thông tin về mô hình kinh doanh đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi: “Gãi ngứa cho người khác có thể được xem là một nghề?”.

Với Trương Tiểu Kiều, câu trả lời là có. Anh hy vọng trong tương lai, “nghề gãi ngứa” có thể trở thành một công việc được nhiều người biết đến và công nhận hơn.

Không chỉ dừng lại ở hai cửa hàng hiện tại, chàng trai 32 tuổi còn đặt mục tiêu mở rộng mô hình trên phạm vi cả nước.

“Tôi hy vọng trên toàn quốc sẽ có vài trăm cửa hàng”, Trương Tiểu Kiều chia sẻ.

Từ một người từng 7 lần đổi việc trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, hai lần khởi nghiệp thất bại, Trương Tiểu Kiều cuối cùng lại tìm thấy hướng đi mới từ một dịch vụ ít ai nghĩ có thể trở thành nghề kinh doanh.