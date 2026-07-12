Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, cho biết, nghệ chứa curcumin, một sắc tố chống oxy hóa mạnh mẽ. Thành phần này hỗ trợ đắc lực trong điều trị các tình trạng viêm như viêm xương khớp, dị ứng theo mùa và nhiễm trùng đường hô hấp.

Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra các tinh chất từ củ nghệ cải thiện trầm cảm, tăng lipid máu và hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer. Dù vậy, việc lạm dụng nghệ lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêu thụ nghệ quá mức liên quan trực tiếp đến dạ dày và hệ tiêu hóa, đặc biệt là khi dùng liều cao.

Tinh bột nghệ có nhiều giá trị với sức khỏe. Ảnh: Hiền Trần

Dùng bao nhiêu nghệ là quá nhiều?

Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, nghệ chỉ thực sự là vị thuốc quý khi được dùng đúng liều, đúng cách. Việc uống nghệ tươi hay sử dụng tinh bột nghệ đều cần tuân thủ đúng liều lượng, bởi tiêu thụ quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Theo đó, một người trưởng thành có thể tiêu thụ từ 500 đến 2.000mg nghệ mỗi ngày. Đối với các sản phẩm dạng chiết xuất sở hữu nồng độ curcumin cao hơn nhiều, người dùng cần chủ động giảm liều lượng.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mức tiêu thụ đối với người trưởng thành là 3mg nghệ trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Tùy thuộc vào từng đối tượng và mục đích hỗ trợ điều trị, người dùng có thể tham khảo các liều dùng gợi ý cụ thể:

Người bị viêm xương khớp: Sử dụng 500mg chiết xuất nghệ mỗi ngày, chia làm 2 lần và dùng liên tục trong vòng 2 đến 3 tháng.

Người có mức cholesterol trong máu cao: Sử dụng 700mg chiết xuất nghệ mỗi ngày, chia làm 2 lần và duy trì liên tục trong 3 tháng.

Người bị ngứa da: Sử dụng 500mg nghệ, chia làm 3 lần mỗi ngày và dùng trong 3 tháng. Hàm lượng này bao gồm cả lượng nghệ gia vị thêm vào thực phẩm lẫn các chất bổ sung nghệ. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định vẫn cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn để xác định được liều lượng nghệ hiệu quả và an toàn nhất.

Theo chuyên gia, thời điểm lý tưởng nhất để sử dụng nghệ là ngay trước hoặc sau các bữa ăn chính. Việc kết hợp nghệ với các thực phẩm giàu chất béo như trứng hay dầu thực vật (điển hình là dầu dừa, dầu ô liu) được đánh giá là tốt nhất.

Để tối ưu hóa quá trình hấp thụ, người dùng nên kết hợp nghệ cùng hạt tiêu đen. Hợp chất hóa học piperine có trong hạt tiêu đen sẽ giúp cơ thể tăng cường hấp thụ curcumin lên gấp ba lần.

Ngoài ra, người tiêu dùng nên chia liều nghệ hằng ngày thành hai lần uống, tốt nhất là cách nhau từ 8 đến 12 giờ. Phương pháp chia nhỏ liều lượng này không chỉ tăng khả năng hấp thụ và duy trì nồng độ nghệ ổn định trong cơ thể mà còn hỗ trợ giảm thiểu tối đa các tác dụng phụ có thể xảy ra.